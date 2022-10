Filippa Lagerback pazzesca al naturale su Instagram: il selfie senza trucco

Fonte: Getty Images Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diventa modella

Non avere paura di mostrarsi al naturale, di fare vedere la bellezza che c’è dietro il trucco, dietro le luci giuste, le foto patinate o le macchine da presa della televisione. Filippa Lagerback lo ha fatto attraverso le storie del suo profilo Instagram condividendo un selfie senza trucco da cui emerge quanto sia affascinante.

Filippa Lagerback, il selfie al naturale su Instagram

Filippa Lagerback ha una bellezza senza tempo, quel tipo di bellezza che non ha bisogno di trucchi, di abiti speciali o di battaglie contro il tempo che passa per apparire meravigliosa. Lo si comprende fino in fondo guardando il selfie condiviso sul suo profilo Instagram in cui la si vede indossare una vestaglia, con il viso senza segno di make up. Meravigliosa al naturale, Filippa dimostra che non serve coprire il volto con trucchi per fare emergere il proprio fascino. Una bellezza esteriore, che è lo specchio di quella interiore, perché in tutti questi anni di televisione ha dimostrato garbo, gentilezza e grandissima eleganza.

La conduttrice in questi giorni ha raccontato di essere chiusa in casa, in quanto è risultata positiva al Covid-19. Così sta condividendo alcuni momenti trascorsi con la mamma, entrambe infatti hanno contratto il virus. Dal racconto dei suoi sintomi (ha spiegato di aver avuto un attacco – passato subito – di labirintite) al balletto insieme alla mamma Margaretha postato sul suo profilo Instagram. Filippa non ha neppure preso parte in studio alla prima puntata di stagione di Che tempo che fa, ma si è collegata dal divano. Lontano anche Daniele Bossari che è stato mandato in albergo per far sì che non si contagiasse. Il marito, infatti, esce da un periodo complicato per la sua salute, come lui stesso ha voluto raccontare di recente attraverso un post instagram.

Daniele Bossari, il legame con Filippa Lagerback

L’amore tra i due è molto profondo e va avanti da tantissimo tempo: la coppia sta insieme da 21 anni e hanno deciso di sposarsi a giugno del 2018. E negli ultimi difficili mesi di malattia è stata proprio lei a stagli accanto e a sostenerlo nella battaglia contro un tumore alla gola che gli era stato diagnosticato a marzo.

Filippa non solo è stata la roccia alla quale aggrapparsi nei momenti più bui, ma lo ha anche letteralmente rianimato durante una passeggiata nei boschi: “Eravamo immersi nei boschi quindi era anche difficile chiamare un soccorso e lì lei mi ha letteralmente rianimato – ha spiegato Daniele Bossari nel corso di un’intervista a Verissimo -. Sentivo la vita che si stava spegnendo e lei guardandomi negli occhi mi ha proprio restituito la calma, mi ha riportato letteralmente in vita”. Poi ha aggiunto sempre rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin: “Ti sto dicendo una cosa molto forte ma è la verità. Cosa ti devo dire? Sono devoto a lei”.

Di recente il conduttore ha festeggiato il compleanno, Filippa e la figlia Stella si sono strette a Daniele Bossari per celebrare un anno in più dal grande valore, perché è quello dopo la malattia, perché è quello vissuto con ancora maggiore consapevolezza.