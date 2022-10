Daniele Bossari, un compleanno che sa di rinascita: Filippa e Stella la sua felicità

Fonte: IPA Daniele Bossari, Filippa Lagerback e la figlia Stella

Festeggiare il compleanno significa celebrare un anno in più nella propria vita. E, troppo spesso, è qualcosa che diamo per scontato. Per Daniele Bossari questo 1 ottobre non rappresenta soltanto il traguardo dei 48 anni, piuttosto una vera e propria rinascita dopo un periodo buio segnato dalla malattia, dalla preoccupazione, dal timore per il futuro. Ma anche dalla rinnovata consapevolezza di avere al proprio fianco le gioie più preziose: la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella.

Daniele Bossari festeggia il compleanno con Stella e Filippa

“A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità”, così aveva scritto Daniele Bossari raccontando della malattia. Quando lo scorso settembre il suo post aveva fatto capolino su Instagram, tutti erano rimasti di stucco: il conduttore ha rivelato di aver vissuto mesi molto difficili, segnati dall’infausta diagnosi di un tumore alla gola. “Sono vivo e ve lo posso raccontare”, scriveva quel giorno, definendosi come l’Appeso dei Tarocchi. Un uomo in bilico tra l’insopportabile paura di perdere tutto e la speranza che tutta la sofferenza potesse finalmente diventare soltanto un lontano e brutto ricordo.

La speranza non è stata vana, dopo cure e chemioterapia Bossari ha superato “la tempesta”, come lui stesso l’ha definita e il 1 ottobre può festeggiare il suo 48esimo compleanno con gioia e consapevolezza. Quella di avere accanto la sua roccia, Filippa Lagerback, moglie amata che non lo ha lasciato solo neanche per un momento, che lo ha rianimato quando un giorno, immersi nei boschi, lui era stato male: “Sentivo la vita che si stava spegnendo e lei guardandomi negli occhi mi ha proprio restituito la calma, mi ha riportato letteralmente in vita“.

E proprio all’amata Filippa deve l’altra grande gioia della sua vita, quella dolce figlia di nome Stella che tanto gli somiglia. Affezionata al papà, la giovane influencer ha condiviso una foto ricordo che la ritrae sorridente da bambina, circondata dall’amore dei suoi genitori. Un pensiero speciale per il suo “papo”, ricordando anche uno scorcio di questa estate, quando insieme hanno trascorso una giornata speciale coccolandosi in una SPA.

Daniele Bossari, la rinascita dopo il tumore

“Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo – scriveva Bossari, raccontando della sua malattia -. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando“. Ed è questo il punto: trovare un senso anche a ciò che ci appare inspiegabile, ingiusto, a un destino cattivo che sembra volersi accanire come a espiare una colpa di cui si è responsabili.

Ma non c’è colpa nella malattia, né responsabilità. C’è solo un ostacolo da attraversare, una prova da superare. E una sofferenza fisica e mentale con un’altra faccia, quella che ti dona la consapevolezza del tesoro prezioso che possiedi, ma che talvolta dai per scontato. È stato così per Daniele Bossari che “di fronte alla paura della morte” ha riscoperto l’amore della sua famiglia, disposta a mille sacrifici per il suo bene.