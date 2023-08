Filippa Lagerback a cuore aperto su Daniele Bossari: “Ha avuto due travagli duri”

Filippa Lagerback sta per affrontare una nuova avventura lavorativa. La conduttrice svedese, infatti, ha lasciato la Rai dopo più di un decennio di collaborazione per seguire Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Discovery, rete che trasmetterà, adesso, la fortunata trasmissione Che tempo che fa. Un’occasione per parlare di sé, partendo dai suoi inizi come modella e dalla sua famiglia, grazie a una lunga intervista. Filippa Lagerback ha raccontato anche le malattie del marito Daniele Bossari.

Filippa Lagerback: la carriera della conduttrice svedese

Filippa Lagerback si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera. La moglie di Daniele Bossari, infatti, ha ripercorso la sua carriera lavorativa fin dai suoi inizi, quando è diventata nota al grande pubblico grazie alla pubblicità di una famosa birra: “Per me è stato un biglietto da visita, oltre che il simbolo della storia con mio marito: Daniele voleva “quella bionda per la vita”. Comunque all’estero la figura di una modella non era così enfatizzata”.

Filippa Lagerback ha preso parte anche a un’edizione del Festival di Sanremo ma l’ex modella non punta alla conduzione unica di quel programma televisivo: “Mi vedrei come conduttrice? Non tutti sognano quel palco e io non voglio essere a tutti i costi una primadonna”. La moglie di Daniele Bossari ha deciso di seguire i conduttori di Che tempo che fa nel cambio di rete, che ha interessato il programma televisivo. Infatti, la nuova stagione della trasmissione verrà trasmessa da Discovery e anche Filippa Lagerback ha colto il cambiamento come un’occasione: “Prendo questa situazione come un’opportunità: sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana”.

La conduttrice televisiva ha descritto i suoi colleghi come fossero una seconda famiglia: “Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”.

Filippa Lagerback racconta i problemi di salute del marito

Filippa Lagerback è sposata con Daniele Bossari dal 2018, ma i due fanno coppia fissa da oltre un ventennio. Dall’amore dei due volti noti è nata la figlia Stella nel 2003 e la conduttrice televisiva ha raccontato anche quest’aspetto della sua vita: “La famiglia è al primo posto e sono una mamma presente. Spero di non essere stata ingombrante, ma me lo dovrà dire mia figlia. Ho puntato ad ascoltarla anziché imporre la presunta ricetta giusta”.

Daniele Bossari, nel corso di questi lunghi anni ha dovuto subire degli importanti problemi di salute. Il conduttore televisivo, infatti, ha sofferto di depressione e ha subito un tumore alla lingua. Filippa Lagerback ha raccontato come la coppia ha gestito questi due momenti complicati: “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”.

Filippa Lagerback è riuscita a restare accanto al marito, durante la sua lotta al tumore, dimostrandosi fondamentale per la sua guarigione, come raccontato a Verissimo dallo stesso conduttore. Ma la depressione è stata molto più complicata da affrontare. “La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua “serratura”: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.