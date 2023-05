Filippa Lagerback, addio alla Rai con Fazio e Littizzetto: “La prendo come un’occasione”

L’addio alla Rai di Fabio Fazio tiene banco da diverse settimane, del resto è proprio lì che il presentatore ha mosso i primi passi della sua carriera televisiva e sempre lì ha proseguito il suo cammino per tanti anni. Ora, calato il sipario sull’ultima puntata di Che tempo che fa, storica trasmissione che ha tenuto compagnia ai telespettatori per 20 anni, ha detto la sua sul futuro anche Filippa Lagerback che, insieme a Luciana Littizzetto, affianca il conduttore sin (quasi) dall’inizio del programma.

Filippa Lagerback, cosa ha detto dell’addio alla Rai

È cosa nota che quella andata in onda domenica 28 maggio sia stata l’ultima puntata di Che tempo che fa, dal prossimo anno infatti il conduttore Fabio Fazio, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback migreranno su Discovery.

A commentare le ultime vicende è stata anche quest’ultima, che fino a questo momento aveva deciso di stare in silenzio. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata, insieme al marito Daniele Bossari, al settimanale Chi in cui, tra le tante cose, ha parlato anche del futuro professionale: “Certo che li seguirò e ne sono contenta. Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana – ha spiegato per poi aggiungere -. Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali”.

Parole che dimostrano come il futuro non le faccia paura e che con Fazio e Littizzetto abbiano dato vita a un sodalizio professionale vero e forte. Del resto, basta vedere da quanti anni lavorano assieme: Filippa Lagerback è approdata a Che tempo che fa nella stagione televisiva 2004 – 2005, Luciana Littizzetto dall’anno dopo.

Un lungo periodo di lavoro fianco a fianco, che ha premiato con il grande affetto dei telespettatori. Ed è stato proprio al pubblico che il conduttore ha rivolto il grazie più importante nell’ultima puntata del programma: “Che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi, grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino: sono stati 40 anni bellissimi”.

Filippa Lagerback oltre la tv: il rapporto con il marito Daniele Bossari

Non solo impegni professionali futuri, Filippa Lagerback, nell’intervista a Chi, ha parlato insieme al marito Daniele Bossari del loro rapporto. I due sono legati da 22 anni, le nozze, invece, sono datate 2018. Al magazine hanno raccontato di come si sono supportati in diverse occasioni. Ad esempio, Daniele ha spiegato che quando è stato male la moglie non lo ha mai lasciato solo: “E poi c’è la gratitudine verso Filippa, che mi è stata vicina 24 ore al giorno, ogni giorno, sempre”.

Il loro legame è speciale ed entrambi ne hanno parlato in diverse occasioni, lui aveva anche raccontato a Verissimo di un’occasione in cui lei lo aveva rianimato.

Filippa e Daniele sono una bellissima coppia, sempre pronta a supportarsi in ogni momento della vita. Sicuramente anche in questo, durante il quale per lei si prospetta un cambiamento importante dal punto di vista professionale. Un cambiamento di cui ha parlato su Chi, rivelando che seguirà quella che per lei è una vera e propria “famiglia televisiva”.