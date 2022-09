Daniele Bossari: “Ho un tumore alla gola”. Su Instagram il racconto della sua battaglia

Fonte: IPA Daniele Bossari

Un racconto inaspettato, quello di Daniele Bossari, che torna su Instagram per condividere con tutti la sua battaglia. Il conduttore radiofonico e televisivo ha voluto condividere con il pubblico quello che gli è accaduto, spiegando di essere stato in cura per un tumore alla gola. Una rinascita, per lui, che si è detto aperto per iniziare una nuova vita.

Daniele Bossari: “Ho curato un tumore alla gola”

Non è di certo avvezzo alle condivisioni sui social, ma Daniele Bossari – stavolta – ha deciso che era arrivato il momento di aprirsi con il suo pubblico per raccontare cosa gli sia accaduto negli ultimi mesi: “Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita“.

E continua:

“Per spiegarvi cosa mi è successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: “L’appeso”, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato. Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola“.

La sua lotta contro il dolore

Una sofferenza che l’ha attraversato e di cui ha promesso di raccontare nei dettagli, quando si sentirà pronto: “Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando”.

La malattia gli ha di certo fatto assumere nuove consapevolezze, nuove prospettive che appena prima faticava a intravedere: “L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L’aiuto, la presenza, il sacrificio di chi mi è stato accanto. E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene”.

Il suo grazie più sentito è quindi andato alla famiglia, che l’ha sostenuto in ogni suo passo. Non ha però dimenticato chi ha curato il suo corpo: lo staff medico del San Raffaele di Milano. La strada è ancora tutta da percorrere e, quando sarà arrivato il momento, Daniele Bossari ha promesso di condividere ogni cosa con il suo pubblico: “Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio, e allo stesso tempo mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova.

Grazie a tutti voi per l’affetto”.

Il primo commento al suo lungo sfogo è quello di sua figlia, Stella Bossari. Ormai diventata una giovane donna e sempre più simile alla sua mamma Filippa Lagerback, ha mostrato immediatamente il suo sostegno al papà che ha certamente supportato in questi mesi difficilissimi.