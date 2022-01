Filippa Lagerback, il bacio super romantico con Bossari su Instagram è pura magia

Stella Bossari, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diventa modella

Siete in astinenza da coccole e tenerezza? Tranquille, ci ha pensato Filippa Lagerback a dare un’iniezione di amore a questa uggiosa giornata. La conduttrice ha condiviso su Instagram uno scatto da incorniciare, che la ritrae al fianco del suo amato Daniele Bossari in una location da sogno. L’amore tra i due è più solido che mai e, a ogni apparizione l’una al fianco dell’altro, non perdono occasione per urlare al mondo la loro felicità, fatta di gesti semplici ma carichi di sentimento.

Un bacio super romantico da incorniciare

“Tutto scorre…”, scrive la splendida Filippa Lagerback in didascalia. Proprio come la cascata che fa da sfondo al bellissimo ritratto di coppia in compagnia di Daniele Bossari. Un bacio che sa di dolcezza, in un momento super romantico da fare invidia proprio a chiunque (ammettiamolo).

La coppia si è concessa una breve gita fuori porta a Ferrera di Varese, un piccolo comune situato sulle colline lombarde e poco distante dalla Svizzera. Le cascate sono il fiore all’occhiello dell’intera zona e creano un paesaggio da favola, di quelli che restano impressi negli occhi ma soprattutto nel cuore. Filippa e Daniele non potevano scegliere luogo migliore per immortalare il loro amore.

Il cappotto teddy che tutte dovremmo avere

Location da favola, sì. Ma, mentre le temperature fredde di gennaio si fanno sentire, Filippa Lagerback ci insegna come affrontare l’inverno con un tocco di stile, in linea con le tendenze del momento. Come aveva già mostrato in altri scatti su Instagram, la conduttrice non rinuncia al cappotto teddy, il capo che tutte dovremmo avere.

Comodo, morbidissimo e perfetto per dar vita ad outfit casual ma allo stesso tempo chic. Un capo che si può abbinare in mille modi diversi, indossandolo con abiti o jeans e maglione. E poi il color biscotto è perfetto per qualsiasi palette di colori, l’ideale per dare all’intero look un tocco sporty chic.

Filippa e Daniele, un amore così grande

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono una delle coppie più amate (e longeve) del mondo dello spettacolo. Un amore grande e più forte di ogni avversità, proprio come si legge nei migliori romanzi. I due si sono conosciuti quasi vent’anni fa e da quel momento non si sono più lasciati, conquistando il cuore di tutti.

Dopo il primo incontro i due non hanno avuto più dubbi. Sapevano di essere anime gemelle legate da un filo invisibile ma splendente, tanto che dopo appena due anni hanno allargato la famiglia, dando alla luce la loro splendida figlia Stella. Le nozze sono arrivate più tardi, nell’estate del 2018, per suggellare un amore grande come i bei sorrisi che appaiono sui loro volti ogni volta che stanno insieme.

Filippa e Daniele sono una coppia piuttosto riservata, eppure in una commovente intervista a Che Tempo che Fa – show che presenta al fianco di Fabio Fazio – la conduttrice di origine svedese ha raccontato di un periodo buio e difficile, del quale avevano tenuto tutti all’oscuro. Il marito ha sofferto per anni di depressione, un male silenzioso che lo ha allontanato dai propri cari, spingendolo persino a pensare al peggio. In quell’occasione la splendida Filippa ha espresso il suo rammarico per non aver compreso fino in fondo la situazione, il suo senso di colpa per non aver fatto abbastanza.

Ma il potere dell’amore è inimmaginabile. Filippa e Daniele hanno superato insieme questo grande ostacolo e oggi mostrano orgogliosamente al mondo la loro immensa felicità.