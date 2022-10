Francesco Guccini non mantiene la promessa e torna a cantare

Fonte: IPA Nuovo album di Francesco Guccini dopo il ritiro dalla musica

Francesco Guccini è tornato. Ha sentito nuovamente il richiamo della musica e così ha fatto un passo indietro rispetto all’addio dato ormai svariati anni fa. Ne sono trascorsi ben undici dal suo ultimo disco, intitolato L’ultima Thule. Una decisione ragionata, con tanto di ultimo live organizzato nella sua adorata Bologna, il 3 dicembre 2011.

Dopo una lunga carriera sembrava aver perso interesse per questo mondo. Ha lavorato al suo nuovo album in gran segreto, al punto che non si hanno informazioni su quando sia stato registrato o altro.

Francesco Guccini torna a cantare

Il titolo del nuovo lavoro di Francesco Guccini è Canzoni da Intorto. La data d’uscita è fissata per il 18 novembre 2022, con etichetta BMG. Sappiamo che non vi sarà un lancio in digitale, sfera che non appartiene propriamente all’artista. Un disco esclusivamente fisico. Un salto nel passato con un concept album.

Con quest’espressione si fa riferimento a un lavoro discografico i cui brani contribuiscono a una narrazione generale. È come se ogni canzone divenisse capitolo di un romanzo, spesso ruotando intorno a un tema unico.

Una sorta di sogno che si realizza per Francesco Guccini, come si legge nella nota stampa diffusa. Canzoni da Intorto è infatti il disco che sognava di fare da una vita. Nonostante l’addio alle scene, il cantautore non ha mai smesso di scrivere, concedendosi però esclusivamente alla saggistica e narrativa, da solo o al fianco di Loriano Macchiavelli.

Un album nuovo e già cult, considerando la sua genesi. Un’intrigante chance per tutti i collezionisti, accontentati per quanto concerne i formati pronti a essere posti in commercio. Non mancheranno i CD, ovviamente, in versione standard e limited edition. I veri fan si fionderanno, però, prevedibilmente sul vinile.

Anche in questo caso i formati sono differenti. Si va dallo standard alla special edition, che è limitata, numerata e colorata. A sorpresa, però, vi sarà un vinile per collezionisti, in doppia edizione esclusiva con l’aggiunta di tracce strumentali. “Un disco pensato come un prezioso gioiello, da ascoltare per intero”.

Francesco Guccini, l’amore per Teresa e due matrimoni

Del Francesco Guccini autore si sa tutto. È dunque interessante dare uno sguardo alla sua vita privata. Sappiamo che è stato sposato con Roberta Baccilieri dal 1971 al 1977. Conclusa quest’unione, espresse i propri sentimenti nel brano Eskimo.

In seguito iniziò una convivenza con Angela Signorini, dalla quale ebbe una figlia, Teresa. Alla sua bambina ha in seguito dedicato due canzoni, Culodritto ed E un giorno. Il secondo matrimonio risale al 21 aprile 2011.

In questa data ha infine sposato Raffaella Zuccari, sua compagna di vita da lungo tempo. I due sono infatti fianco a fianco dal 1996. Nozze celebrate a Mondolfo, dov’è nata la sposa, più giovane di lui di 28 anni. Oggi i due hanno rispettivamente 82 e 54 anni.

Svariate le curiosità su Francesco Guccini, come il fatto che nel 2007 si sia laureato in Letteratura italiana al DAMS di Bologna. La sua tesi destò molto interesse, essendo incentrata sul padre e Robbie Williams. Un traguardo che segue le due lauree honoris causa, in Scienze della formazione (2002) e Scienze umanistiche (2012).

Sappiamo inoltre che è un grande amico di Luciano Ligabue, che lo considera un vero e proprio maestro. Si è sempre professato di sinistra, seppur in maniera critica. Negli anni scorsi ha commentato la notizia che anche Matteo Salvini apprezzasse la sua musica. La sua battuta nel 2019 divenne virale: “Anche Dante lo hanno letto cani e porci…”.