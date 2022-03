Come avere asciugamani morbidi senza usare la lavatrice

Abbiamo tutti in casa degli asciugamani che non sono più morbidi e setosi come quando li abbiamo acquistati. Col passare del tempo e con i lavaggi frequenti può succedere che le salviette e gli accappatoi perdano la loro sofficità, diventando così ruvidi e rigidi al tatto. Eppure bastano pochi e semplici accorgimenti per ridare morbidezza agli asciugamani, nonostante i ripetuti usi quotidiani.

L’aceto bianco, un alleato in lavanderia

Non vi fate ingannare dall’odore acre e pungente: l’aceto di vino bianco è un vero toccasana per le fibre naturali e non lascia alcuna traccia di sé dopo il lavaggio. Per avere asciugamani morbidi e piacevoli al tatto, è sufficiente sostituire l’ammorbidente in lavatrice.

L’aceto ha proprietà disinfettanti – c’è chi aggiunge anche qualche goccia di limone – che assicureranno una maggiore igiene per la biancheria da bagno e una maggiore pulizia. L’aceto bianco inoltre ha la capacità di non lasciare quella patina sulle fibre che magari percepite dopo l’utilizzo dell’ammorbidente e in questo modo non ne limita l’assorbenza.

Il lavaggio a mano con il bicarbonato

È un procedimento lungo, ma dà dei risultati pazzeschi: per ridare morbidezza alle vostre asciugamani basterà riempire una bacinella con acqua tiepida e un cucchiaio di bicarbonato, procedendo con il lavaggio a mano delle salviette. Lasciate in ammollo per un’intera notte, poi strizzate e stendete all’aria aperta.

Il bicarbonato può essere un valido sostituto dell’ammorbidente, proprio come l’aceto: oltre ad avere proprietà sbiancanti, rende più brillanti anche gli asciugamani più datati. Potete inserirne 4-5 cucchiai nella vaschetta della lavatrice: il consiglio è di utilizzarlo solo nel caso di asciugamani bianchi o dal colore chiaro perché, a lungo andare, potrebbe far perdere la brillantezza di colori più intensi.

Camomilla, un booster di morbidezza

Anche la camomilla può darvi una mano nell’ottenere salviette più setose: dopo averle lavate mettetele in ammollo per qualche minuto in una bacinella con acqua precedentemente portata a bollore con le classiche bustine che trovate in ogni supermercato. Una volta strizzati, gli asciugamani dovranno essere stesi all’ombra.

Come asciugare gli asciugamani

Un trucco per avere asciugamani morbidi è quello di farli asciugare in modo corretto: prima di stenderli è meglio scuoterli per bene, per far gonfiare le fibre. È meglio non stirare gli asciugamani, che con il calore del ferro potrebbero diventare meno soffici, ma di stenderli sempre all’aria aperta e all’ombra, perché i raggi diretti del sole seccherebbero le fibre, rendendo la spugna ancora più ruvida.

Altri accorgimenti

Per avere asciugamani soffici non possiamo che darvi questi ultimi consigli: evitare di utilizzare troppo detersivo e ammorbidente, perché c’è il rischio che questi prodotto si depositino a lungo andare nelle fibre, limitandone il potere assorbente e rendendoli così meno morbidi.

Lo stesso vale per una lavatrice troppo carica: le salviette, ma in generale tutti i capi, non avranno modo di detergersi al meglio senza il giusto spazio per “muoversi”.

Ovviamente anche la qualità degli asciugamani influirà sui risultati a lungo termine: è meglio investire di più su prodotti di buona qualità, che manterranno più alti gli standard qualitativi nel tempo.