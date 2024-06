Conosci l’asciugamano refrigerante? È l’accessorio di cui non puoi più fare a meno

Si chiama asciugamano refrigerante ed è il must have dell'estate (ma non solo). Il miglior alleato di sempre contro le alte temperature

Combattere il caldo, affrontare una sessione di attività sportiva senza il timore delle alte temperature, ma anche più semplicemente per una coccola da applicare ad alcune aree del corpo. Per tutto questo, e anche molto di più, esiste l’asciugamano refrigerante in grado di regalare una sensazione di freschezza al nostro corpo anche quando si deve affrontare il caldo più torrido.

Magari in spiaggia, quando ci sembra di non farcela più e siamo già stati ore in acqua, oppure dopo la palestra per rigenerare il corpo e regalargli una sensazione di freschezza: si tratta di un oggetto molto utile che tutti dovremmo avere con noi per affrontare la calura estiva.

Tutto quello che c’è da sapere sull’asciugamano refrigerante e perché non ne potrete più fare a meno.

Asciugamano refrigerante: i migliori modelli da comprare

È l’accessorio dell’estate, l’oggetto che tutti abbiamo desiderato avere e che finalmente possiamo mettere nella borsa per portarlo sempre con noi.

Perfetto per rinfrescarci, per regalarci una sensazione di benessere e l’alleato insostituibile per tutti coloro che non rinunciano all’attività sportiva neppure con le temperature più elevate: l’asciugamano refrigerante è la soluzione a tantissime necessità e si può comprare online.

Si trovano diversi modelli e in numerose opzioni di acquisto, come il set di tre asciugamani rinfrescanti Fit Flip, che sono adatti a ogni situazione: dallo sport, alle passeggiate, senza dimenticare i viaggi e le mansioni quotidiane. Quando le temperature sono particolarmente alte sono efficaci anche mentre si guida o si lavora. Si trovano in diversi abbinamenti di colori, sono compatti e leggeri, non contengono agenti chimici e sono realizzati con materiali di alta qualità. Inoltre, vengono consegnati con un’apposita borsa per trasportarli con comodità anche quando sono umidi.

Viene anche venduto da solo, poi, l’asciugamano refrigerante di Fit-Flip: per chi non desidera acquistare tante unità, lo si trova anche singolo. Le caratteristiche e l’alta qualità sono le medesime, si possono scegliere in colori accesi, oppure nei classici bianco, nero e grigio.

Si trova in una confezione da sei, invece, l’asciugamano refrigerante di Sukeen. Le dimensioni sono 100 per 30 centimetri, vengono consegnati con una borsa contenitore, dotata di un mollettone che permette di agganciarlo ovunque. Sono morbidi e – a quanto pare – proteggono anche dai raggi del sole, hanno tantissimi utilizzi e sono l’oggetto da avere per scongiurare colpi di calore.

È un pacco da tre, infine, quello proposto da Ciskotu: in microfibra, hanno una scatola potatile in silicone in cui inserirli e misurano 90 centimetri per 28,5. Sono delicati sulla pelle, molto assorbenti e hanno un effetto rinfrescante molto utile e piacevole.

Cos’è l’asciugamano refrigerante e come usarlo

È un vero e proprio compagno di giornate calde e afose, perfetto per alleviare quella sensazione di spossatezza che deriva dalle temperature più elevate: stiamo parlando dell’asciugamano refrigerante che va benissimo durante lo sport, ma è un ottimo alleato anche durante una passeggiata, una giornata al mare o quando si svolgono le normali attività quotidiane.

Perché garantisca la sua funzione refrigerante si deve attivare: basta bagnarlo, strizzarlo e poi agitarlo con forza una o due volte. Poi lo si può porre dove si preferisce, ad esempio collo o testa per sentirsi subito più freschi, ma anche su viso, braccia, o gambe.

È l’oggetto must have da avere sempre in casa o con sé, soprattutto quando le temperature si fanno più calde ma va benissimo anche in inverno per alleviare la fatica dopo una sessione di sport.