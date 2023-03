Masterchef Italia, chi è il vincitore Edoardo Franco e perché Barbieri gli ha tagliato i capelli

Edoardo Franco è il vincitore della dodicesima edizione di Masterchef Italia. Originario di Varese, 26 anni, ha viaggiato molto e proprio a quello si è ispirato per proporre il suo menù. Nel suo passato tanti lavori diversi, tra cui il rider. Edorado Franco con la vittoria si è aggiudicato un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro. Ma perché Bruno Barbieri gli ha tagliato i capelli?

Masterchef Italia, chi è Edoardo Franco il vincitore

Tantissimo entusiasmo e la consapevolezza di aver raggiunto un grande risultato: Edoardo Franco è il vincitore della 12esima edizione di Masterchef Italia. La precendente edizione (l’11esima) era stata vinta da Tracy.

Originario di Varese, 26 anni, il vincitore del cooking show in onda su Sky ha viaggiato molto e fatto tante esperienze professionali diverse prima di approdare alla trasmissione. Come ha raccontato a La Stampa, dopo uno scambio culturale con la Svezia, quando era studente della scuola alberghiera, ha deciso di tornarci come cameriere. Poi è stata la volta della Germania. Lì ha fatto il barman e poi il rider. Infine è tornato in Italia.

Le sue esperienze all’estero si sono tradotte nel menu Tutto mondo che lo ha portato a vincere il programma. Una vittoria che ha accolto con una gioia incontenibile. Alle telecamere di Sky ha spiegato: “Sono entrato qua che portavo le pizze ed ero disoccupato da un mese e mi ero mollato, ne esco con 100mila euro e la consapevolezza che cucino bene. E meglio di così che cosa posso chiedere?”.

Esuberante ed espansivo, brillante e mai banale, oltre alla cucina Edoardo è appassionato di musica, infatti per hobby fa il produttore. Inoltre ha un profilo Instagram seguitissimo, basta pensare che ha oltre 95mila follower. Lì ha raccontato della sua avventura all’interno del programma in onda su Sky, ma ha anche dato un appuntamento speciale a tutti i suoi follower. Un appuntamento che ha a che vedere con una promessa che si sono fatti lui e il giudice Bruno Barbieri, che gli aveva detto: “Se vinci MasterChef ti taglio io i capelli”. E qualcosa è già accaduto.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Masterchef Italia, perché Bruno Barbieri ha tagliato i capelli a Edoardo Franco

Una promessa è una promessa e così, subito dopo la proclamazione del vincitore di Mastechef Italia, il giudice Bruno Barbieri ha chiamato Edoardo Franco per ricordargli quella che gli aveva fatto: ovvero che gli avrebbe tagliato i capelli. “Eodardo, non è finita! Vieni qua – gli ha detto mentre sfilava dalla tasca della giacca un paio di forbici – Perché io e te abbiamo una cosa da dirci, da fare insieme qua con le forbici”.

Il vincitore ha subito risposto: “Mi tagli i capelli”. Cosa che Barbieri ha fatto, ma solo in parte. Infatti ha poi si sono dati appuntamento per la rasatura completa. E così, il caschetto nero con frangia sfoggiato da Edoardo Franco presto lascerà spazio a un altro taglio. Che verrà eseguito in pubblico. In base a quanto pubblicato dal diretto interessato, sul suo account Instagram, i due si vedranno nella centralissima piazza Duomo a Milano, sabato 4 marzo per completare il lavoro iniziato durante la finale del cooking show.

Oltre al premio in gettoni d’oro, Edoardo si è aggiudicato la possibilità di pubblicare un suo libro di ricette con Baldini+Castoldi, l’accesso a un corso presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e al Workshop di Masterchef Academy realizzato insieme a Destination Gusto. Masterchef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy,ed è sempre disponibile on demand.