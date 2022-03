Chi è Tracy, vincitrice di Masterchef 11

Si chiama Tracy Eboigbodin, ha ventotto anni e ha conquistato i tre giudici di questa undicesima edizione di Masterchef Italia: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. La giovane è arrivata in finale insieme a Carmine Gorrasi e Christian Passeri, ma il suo menu degustazione “L’abbraccio” ha conquistato tutti portandola alla vittoria del cooking show di Sky. La giovane, infatti, ha vinto 100mila euro in gettoni d’oro, oltre alla possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette e l’accesso ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Tracy Eboigbodin: da cameriera a vincitrice di Masterchef

Tracy è giovane e in lei consistono due diverse anime: quella nigeriana, legata alle sue radici, e quella italiana che si ritrovano insieme proprio nel menu “L’abbraccio” con cui la giovane ha vinto la finale di Masterchef 11. Tracy è arrivata in Italia insieme alla mamma e al fratello, quando aveva 14 anni. La giovane così raccontava il suo arrivo in Italia su Instagram:

Non é stato per niente facile lasciare la vita a cui eravamo abituati per ricominciare da zero, ma i nostri bagagli erano pieni di sogni, eravamo fiduciosi e felici perché finalmente la famiglia si sarebbe riunita.

Il nostro non era un viaggio di speranza ma un ricongiungimento famigliare, e sì, ci saremmo ricongiunti al papà per stare tutti insieme. Però non eravamo preparati a tutto quello che avremo vissuto i prima anni qui.

La giovane si definisce sensibile, ma allo stesso tempo diffidente a causa della sua storia famigliare: il distacco dal padre e i sacrifici di sua mamma che ha dovuto crescerla da sola. Oggi vive a Vallese, una frazione di Oppeano in provincia di Verona, insieme al suo compagno Samuele.

Tracy e la passione per la cucina: “L’abbraccio” delle culture

Tracy si è avvicinata al mondo della cucina già da piccola: in Nigeria la cucina viene insegnata ai bambini quando hanno cinque o sei anni e la mamma e la zia le hanno fatto muovere i primi passi ai fornelli. Poi quando è arrivata in Italia, si è appassionata alla cucina lavorando come cameriera. Qui, infatti, non solo ha incontrato ingredienti nuovi che non conosceva e che assaggiava con curiosità, ma anche i piatti della tradizione italiana. Da qui è nata la passione che l’ha portata a studiare per riproporre a Masterchef i piatti nigeriani utilizzando però ingredienti italiani e ad avvicinarsi alla cucina molecolare.

L’incontro con la cultura culinaria italiana è avvenuto anche grazie alla suocera Maria Rosa, da cui va la domenica per cucinare i piatti della tradizione veneta come il baccalà e il fegato alla veneziana. Ora Tracy sogna di diventare cittadina italiana, nonostante le difficoltà legate alla burocrazia.

Il menu che ha trionfato a Masterchef è proprio “L’abbraccio” tra le due culture della vita di Tracy. Dalla “gondola sul Niger”, ai ravioli, passando per la pluma di maiale con salsa di burro montato per finire alla mousse ai tre cioccolati con crumble di frolla, salsa di mango e gelato al mango. I ricordi dell’infanzia in Nigeria si sono mescolati ai sapori mediterranei della tradizione italiana per dare vita a piatti intensi e ricchi di storie da raccontare. E per questo motivo è stata premiata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.