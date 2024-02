MasterChef 13, chi sono i 5 finalisti

Fonte: IPA Masterchef 13: i giudici

MasterChef 13 vola verso le battute finali e tra eliminazioni a sorpresa, esterne in luoghi pieni di fascino e storia (l’ultima, bellissima, al Museo del Cinema di Torino) e concorrenti sempre più provati fisicamente e psicologicamente, abbiamo i nomi dei fantastici 5 finalisti: Eleonora Riso, Michela Morelli, Antonio Mazzola, Sara Bellinzona e Niccolò Califano. Tre donne e due uomini, dai 24 ai 44 anni, diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, storia personale e professionale, ma accomunati dall’amore per la cucina e il sogno di poter far diventare la propria passione il lavoro della vita.

Antonio, geometra siciliano che vive in Germania e sogna di tornare nella sua terra e aprire un ristorante a Cefalù; Eleonora, timida e irresistibile cameriera toscana che vorrebbe fare il grande salto, ora che ha finalmente imparato a credere in sé stessa; e poi ancora la dolce Sara, dalla storia famigliare difficile che grazie alla cucina ha imparato a mettersi in primo piano; la cazzuta Michela, mamma trentina che nella vita ha dovuto sopportare tante sconfitte ma che ora ha voglia di rivincita e infine il giovane dottore romagnolo Niccolò, che sogna di poter curare e poi rifocillare i propri pazienti, indossando il camice da chef sopra quello da dottore. Uno fra loro sarà il vincitore di Masterchef 13 e guadagnerà un assegno di 100 000 €, la pubblicazione di un libro di ricette e la possibilità di frequentare un corso di cucina presso l’Alma. Conosciamo i finalisti, in ordine rigorosamente alfabetico

MASTEERCHEF 13, I FINALISTI: SARA BELLINZONA

Sara è una ragazza di 24 anni di origini pavesi (nata a Montalto Pavese). Nella sua vita si è dedicata molto allo studio: per volere dei suoi genitori – proprietari di un’azienda vitivinicola – ha frequentato la scuola di chimica e ha seguito il corso ONAV per assaggiatori. Ha concluso la sua formazione conseguendo due lauree, una in scienze gastronomiche e l’altra in gestione delle imprese agroalimentari.

Attualmente lavora presso un’azienda che produce cioccolato. Il suo sogno, però, è quello di riuscire ad aprire un agriturismo/ trattoria dove poter mettere in pratica sia le sue qualità imprenditoriali, ma anche le sue doti culinarie. Oggi la cucina ricopre un ruolo fondamentale nella sua quotidianità, ma la pasticceria è il suo punto forte.

Il suo fidanzato Andrea la sostiene ed è sempre dalla sua parte, ma l’unico ostacolo fino ad oggi è lei stessa. Partecipa a MasterChef per superare la sua timidezza e per coltivare questa sua passione: “Sarebbe una sorta di sfida alla sopravvivenza, che spinge a dare il massimo in ogni caso”.

MASTERCHEF 13, I FINALISTI: NICCOLÒ CALIFANO

Nato (26 anni fa) e cresciuto in Germania fino all’età di 5 anni, Niccolò si trasferisce in Emilia Romagna, a Ravenna, con la mamma e i suoi due fratelli a seguito della separazione dei genitori. Laureato a pieni voti in medicina, si descrive come un ragazzo molto razionale e introspettivo con una forte vena artistica alla quale sente il bisogno di dover dare sfogo.

L’amore per la cucina nasce durante il periodo universitario grazie al suo coinquilino Stefano: uno studente della scuola di Gualtiero Marchesi che gli ha trasmesso la passione e il culto dell’arte culinaria. La sua è una cucina legata alla tradizione, ma ama spesso sperimentare e mettersi in gioco con nuovi sapori andando sempre alla ricerca della ricetta perfetta.

Il suo futuro è ancora incerto, non sa se intraprendere la strada della medicina o della cucina. Ma di una cosa è più che sicuro, viversi la sua avventura tra i fornelli di MasterChef mettendosi in gioco e condividendo il suo amore per la cucina.

MASTERCHEF 13, I FINALISTI: ANTONIO MAZZOLA

Geometra 28enne residente in Germania, a Höhenkirchen-Siegertsbrunn (vicino a Monaco di Baviera) , Antonio arriva a MasterChef Italia 13 con la consapevolezza di chi vuole dare una svolta radicale alla propria vita.

Nato a Palermo e cresciuto a Castelbuono, paese poco lontano dal capoluogo, all’età di 19 anni decide di trasferirsi in Germania per costruirsi un futuro e, dopo molti sacrifici, riesce a diventare un geometra di successo.

Il suo sogno più grande? Quello di tornare nella sua terra d’origine e costruire un futuro solido con sua moglie Mariagiovanna e sua figlia Anita.

In cucina è molto critico con sé stesso. Sperimenta tecniche di cottura particolari e abbellisce i piatti con spume e arie. Trae ispirazione da molti professionisti del settore, ma il suo punto di riferimento in assoluto è Chef Cannavacciuolo: “Lo stimo da morire”. Determinato e sicuro di sé, non vede l’ora di mettersi alla prova, studiare e arrivare dritto al suo obiettivo.

MASTERCHEF 13, I FINALISTI: MICHELA MORELLI

45 anni, residente a Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), moglie e madre di tre figli, Michela è un’esperta di fitness che dal 2021 lavora come personal trainer ed esperta di nutrizione.

Racconta d’avere avuto in passato un rapporto molto conflittuale con i genitori, “Non mi hanno mai sostenuta, mai appoggiata in quello che volevo fare. Oggi ho un buon rapporto con loro, e ho capito che se mi ponevo degli obiettivi potevo raggiungerli anche da sola.”

Si vede come una supereroina, una Wonder Woman in tutto e per tutto: una grande lavoratrice e una mamma super attenta, “Non vorrei che i miei figli provassero quello che ho passato io da ragazza”.

Ha iniziato a mettersi ai fornelli da bambina cucinando e sperimentando piatti sia per lei che per le sue sorelle.

Vuole partecipare a MasterChef perché sente di essere al livello della competizione e vuole mettersi alla prova. Si descrive furba e competitiva, capace di gareggiare da sola, ma anche di studiare le giuste strategie per colpire gli avversari.

MASTERCHEF 13, I FINALISTI: ELEONORA RISO

Nata (27 anni fa) e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, Eleonora si descrive bizzarra e particolare come i suoi capelli: sempre diversi e dai colori più disparati.

Dopo un’esperienza di vendemmia vissuta in Francia, decide di tornare a Firenze e andare vivere in mezzo alla natura acquistando una casa in mezzo al bosco, mantenendosi facendo la cameriera.

La cucina è una delle sue più grandi passioni, e i suoi piatti, per lo più vegetariani e vegani, sono legati alla tradizione: ricchi di sapori e spezie.

Dice di sé di essere molto creativa, vive di arte, musica, cinema, lettura e disegno. Si candida a MasterChef perché ha ama le sfide, “Ho voglia di fare qualcosa di ganzo”.