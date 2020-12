Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef

Lasta entrando nel vivo e, come ogni anno, la sfida tra i cuochi amatoriali è davvero entusiasmante. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, perché non ricordare coloro che hanno trionfato nelle passate stagioni? Se siete fan accaniti del cooking show di Sky Uno, probabilmente li ricorderete. Molti di loro hanno avuto successo proprio, un vero e proprio trampolino di lancio per chi ama la cucina - e ha talento tra i fornelli. Ecco che fine hanno fatto i vincitori delle scorse edizioni.