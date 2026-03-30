Obesità e stigma: rompere il silenzio per curare la persona

L’obesità si combatte su due fronti: quello medico e quello del pregiudizio sociale. In questa intervista, Iris Zani, Presidente dell’Associazione Amici Obesi, ci guida oltre i numeri sulla bilancia per esplorare l’esperienza concreta di chi vive ogni giorno con questa malattia.

Chi soffre di obesità si trova spesso ad affrontare una doppia sfida: la patologia in sé e uno stigma sociale che, erroneamente, riconduce il problema a mancanza di volontà o pigrizia, scaricando sul paziente una colpa che non gli appartiene.

Tre i temi centrali affrontati con Iris Zani:

Un dialogo essenziale per passare da una cultura della colpa a una cultura dell’accoglienza e della cura multidisciplinare.

Con il contributo non condizionante di Eli Lilly

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.