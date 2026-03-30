L’obesità oltre il peso: una malattia da comprendere e curare

Perché non basta la forza di volontà: il ruolo del tessuto adiposo e dei segnali cerebrali

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Redazione

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L’obesità non è una scelta, né una semplice questione di “mangiare meno”. La Prof.ssa Simona Bertoli – Direttrice Centro Ambulatoriale Obesità di Auxologico Irccs – Professore ordinario di Scienze dietetiche applicate all’Università di Milano  – ci guida attraverso una nuova prospettiva scientifica: l’obesità come malattia cronica e recidivante.
Spesso ridotta a un problema estetico o al risultato di cattive abitudini, l’obesità nasconde una complessa alterazione biologica. Ecco alcuni temi chiave:

  • Il ruolo biologico del grasso: il tessuto adiposo è un organo attivo che influenza il nostro cervello.
  • Il paradosso della fame: come i segnali di sazietà si alterano, rendendo difficile il controllo del peso.
  • La difficoltà del mantenimento: il corpo tende a recuperare i chili persi e come affrontare questa “memoria” del tessuto adiposo.

Un approfondimento necessario per superare lo stigma e comprendere che la cura dell’obesità richiede un percorso medico costante, proprio come qualsiasi altra patologia cronica.

Con il contributo non condizionante di Eli Lilly

L’obesità oltre il peso: una malattia da comprendere e curare
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