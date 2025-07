Fuoco di Sant’Antonio, chi rischia di più e come difendersi

L’Herpes Zoster, il virus che causa la varicella, dopo la prima infezione può rimanere inattivo nel sistema nervoso per riattivarsi quando il sistema immunitario è più debole, per età, per patologia o per terapie che si stanno seguendo. In questi casi possono comparire le lesioni del Fuoco di Sant’Antonio, con quadri di neurite che possono permanere a lungo. Nell’evento live del 17 luglio ne abbiamo parlato con Tecla Mastronuzzi, Medico di Medicina Generale di Bari, con la quale abbiamo cercato di capire quali sono le persone che rischiano di più, come si manifesta il quadro e come si può prevenire.

Per sensibilizzare sul tema, GSK ha ideato la Web serie “Lo stesso fuoco” – Storie di amore e di vita con il l’Herpes zoster”. Trattasi di video pillole che spiegano come l’Herpes Zoster è una patologia i cui rischi e complicanze, soprattutto nei pazienti fragili, possono essere gravi ed interferire con la gestione della patologia primaria e con la vita di tutti i giorni.

