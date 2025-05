Britney Spears cacciata dall’aereo, l’alcol e il fumo in volo

Problemi con la legge per Britney Spears, scacciata da un aereo per aver fumato e bevuto in volo

Fonte: IPA Britney Spears

In volo si indossano le cinture di sicurezza, si resta seduti al proprio posto e, soprattutto, non si fuma. Sono le regole basilari per chi viaggia in aereo, sembrano persino scontate… ma evidentemente non lo sono per tutti. Di certo non per Britney Spears che ha scatenato un bel putiferio su un volo diretto a Los Angeles. Per lo meno, però, racconta lei stessa sui social, la popstar si è divertita parecchio.

Britney Spears beve e fuma in volo

A bordo di un aereo partito da Cabo San Lucas, in Messico e diretto negli Stati Uniti, a Los Angeles, c’era, nascosta in un sedile nel fondo della prima classe, una popstar di fama mondiale. Si tratta di Britney Spears che, nonostante il posto discreto, si è fatta decisamente notare dagli altri passeggeri e, ancor di più, dall’equipaggio. La cantante, in un momento di incontrollata euforia, ha scatenato una vera e propria baraonda che ha fatto sì che, all’atterraggio, la attendessero le forze dell’ordine.

Britney ha bevuto della vodka nel corso del viaggio, e pare che per lei fosse la prima volta. “Confesso che era la prima volta che bevo vodka!!! – ha scritto sul proprio profilo Instagram – Giuro che mi sono sentita così intelligente!!! Ero tipo wow che diavolo c’è lì dentro!!!”. Lei si sarà sentita anche “lucida come mai prima”, ma non abbastanza da sapere che in aereo è tassativamente vietato fumare. Così, dopo il bicchiere ad alto tasso alcolico, l’icona di Hit me baby one more time si è accessa una sigaretta. Lei si giustifica: è stato il suo accompagnatore a mettergliela tra le labbra. E, seppur in tutti gli aerei presi prima il fumo era vietato, ha pensato che questa volta fosse diverso, a causa dei “porta bicchieri posti fuori dai sedili”.

Le “scuse” sui social

La lezione, evidentemente, non è stata appresa, perché una volta tornata a terra Britney Spears ha condiviso il momento di baldoria ad alta quota. Si è scusata con tutti coloro che ha infastidito ma, le sue scuse non suonano così sincere. La popstar ex fidanzata di Justin Timberlake se l’è presa con l’hostess. “Mi ha messo in imbarazzo, che cavolo, penso fosse un po’ troppo, ma non le sono piaciuta dal momento in cui sono salita sull’aereo!!!”. Magari è vero, ma di certo fumare non è servito a farle cambiare opinione.

“Si è comportata in modo strano nell’assicurarsi che mi sedessi ed è stato strano!!!” prosegue Britney (e la sovrabbondanza di punti esclamativi è tutta sua) parlando della povera assistente di volo. La cantante prosegue lamentando l’impossibilità di alzarsi per i primi 20 minuti di viaggio – si chiama decollo, baby, ed è così che funziona – e rincara la dose affermando che non è piaciuto “il modo in cui mi ha messo la cintura di sicurezza e ha invaso il mio spazio!!!”.

Per concludere, come se niente fosse accaduto, Britney sposta l’attenzione sul proprio outfit, chiedendo ai follower di commentare il suo choker di fiori, nuovo pezzo della collezione che porta il suo nome, secondo lei “davvero adorabile!!!”.