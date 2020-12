Britney Spears compie 39 anni: i figli, gli ex e il rapporto con il padre

editato in: da

Britney Spears compie 39 anni dopo una vita di successi, ma anche di rovinose cadute da cui si è sempre rialzata. Classe 1981, la popstar è nata a McComb, in Mississippi, e la sua carriera è iniziata quando era giovanissima, nel mitico Mickey Mouse Club, accanto a Christina Aguilera, Justin Timberlake, JC Chasez, Keri Russell e Ryan Gosling.

Voce inconfondibile ed energia, Britney ha raggiunto il successo planetario con brani indimenticabili come Baby One More Time e Oops!…I Did It Again. Tanti gli amori – molti dei quali tormentati – che si è lasciata alle spalle. Il primo per Justin Timberlake, conosciuto agli esordi della carriera, e seguito dalle nozze lampo con Jason Allen Alexander, amico d’infanzia con cui è stata sposata per sole 55 ore. Il secondo matrimonio è arrivato nel 2004 con Kevin Federline, ballerino da cui ha avuto i figli Sean Preston e Jayden James. Una love story burrascosa, segnata non solo dal divorzio, ufficializzato nel 2007, ma anche dal crollo mentale della Spears.

Le immagini della cantante con i capelli rasati a zero e in stato confusionario, fecero il giro del mondo. Da allora Britney non è stata più la stessa. Dopo il crollo nervoso è stata ricoverata per diverso tempo in una clinica specializzata da cui è uscita nel 2008, riprendendo in mano la sua vita. Con fatica e determinazione è tornata a esibirsi in pubblico e a realizzare album. Ma i problemi non sono terminati e nel 2018 Britney ha dovuto affrontare un nuovo crollo. Accanto a lei Sam Asghari, suo attuale compagno, con cui si è mostrata più volte su Instagram.

Oggi l’esistenza della popstar è ancora in bilico, segnata dal legame controverso con il padre James e dai problemi legati alla custodia dei figli. Nel 2019 infatti, in seguito a una lite fra Jayden James e il nonno, Kevin Federline aveva chiesto di ridefinire ufficialmente la custodia dei figli. Secondo quanto riportato dall’avvocato dell’ex ballerino, oggi Britney l’avrebbe persa quasi del tutto, conservandone solo il 10 per cento. Ancora più complicato il rapporto con il padre che è suo tutore legale ormai da diversi anni. Il tribunale di recente ha confermato il ruolo dell’uomo, ma secondo molti la Spears sarebbe infelice e tenuta sotto controllo dal genitore, che amministrerebbe ogni aspetto della sua esistenza.

Le indiscrezioni hanno dato vita al movimento #FreeBritney e sono state confermate, in parte, dall’avvocato della popstar. “La mia cliente mi ha informato che ha paura di suo padre — ha spiegato Samuel D.Ingham —. Non si esibirà di nuovo finché suo padre è responsabile della sua carriera”.