Creme solari viso anti-age. Con un solo gesto combatti rughe, macchie e raggi UV

I raggi del sole – ormai lo sappiamo bene – possono rivelarsi dannosi per la pelle, favorendo la formazione di macchie e rughe. Per questo è essenziale usare delle creme solari viso anti-age, l’ideale per contrastare il processo di ossidazione e l’azione dei radicali liberi, consentendoti di abbronzare la pelle e proteggerla al tempo stesso, garantendo una tintarella perfetta, uniforme, ma soprattutto sicura.

I migliori solari viso anti-age

Partiamo da uno fra i solari viso più amati di sempre grazie ad una texture soffice e che si assorbe in fretta, ma anche ad una formulazione ottima per combattere la formazione di macchie e rughe. Parliamo di Eucerin Sun Photoaging Control Fluido Viso Antietà con Spf 50. Dotata di una protezione molto alta, questa crema solare è adatta a tutti i tipi di pelle e consente di prevenire l’invecchiamento cutaneo prematuro causato da scottature e dai raggi del sole.

Protegge, ma al tempo stesso idrata, prevenendo le rughe grazie al Licocalcone A e all’Acido Glicirretico, due potenti antiossidanti. Ora la trovi scontata del 52% e la paghi meno di 13 euro, godendoti tutta la protezione e i benefici di questa crema solare.

Altissima protezione e filtro contro le macchie pure per la crema solare Uriage, studiata appositamente per le pelli sensibili. Grazie alla presenza di acqua termale corregge e previene le imperfezioni della pelle, regalandoti una tintarella sicura.

Quando ci si espone ai raggi del sole fra i pericoli maggiori per il viso c’è la formazione di macchie. Isdin Fotoultra 100 Active Unify è un trattamento specifico contro le macchie, formulato per prevenire e correggere le imperfezioni della pelle causate dal sole.

Schiarisce e uniforma l’incarnato, con la triplice azione depigmentante del DP-Complex. Inoltre aiuta a mantenere alti i livelli di collagene nella pelle. Non a caso questo prodotto è diventato virale fra i creators di TikTok e Instagram. Scontato del 20% lo paghi solamente 23,92 euro.

Super sconti anche per Rougj Solare Spf 50+ viso anti macchia alla vitamina C. Con lo sconto del 48% ora costa solamente 11,91 euro ed è un vero e proprio elisir di bellezza per la pelle del viso. Indicato per chi ha una carnagione molto chiara, questo prodotto contiene vitamina C e svolge un’azione antirughe e anti macchia super efficace.

Infine non poteva mancare il solare viso SVR. In stick – quindi comodissimo da usare anche quando sei al mare – aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento e rimpolpa la pelle del viso. Costa 17,36 euro ed è scontato del 44%.

Non solo: su Top Farmacia se acquisti i solari SVR puoi aderire anche ad un’altra promozione. Se compri due prodotti della linea Sun Secure, fra quelli selezionati, riceverai in omaggio una pochette da viaggio e un siero B3 mini size da portare sempre con te in vacanza per prenderti cura della pelle.

