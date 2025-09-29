Il capospalla cult dell'autunno 2025? Il blazer, e rigorosamente XXL. A dirlo sono le passerelle, ed a confermarlo le star: da Vittoria Ceretti a Diane Kruger, come si indossa il grande (in ogni senso possibile) must-have di stagione

IPA - Getty Images Vittoria Ceretti e Diane Kruger

Riconoscibili per una vestibilità abbonante ed esasperata, quasi come fossero stati presi in prestito — nella migliore delle ipotesi — dal guardaroba maschile, i blazer dell’autunno 2025 sono da scegliere e vestire rigorosamente oversize. I modelli da donna attualmente di tendenza mostrano silhouette geometriche e strutturate, spalle dritte, rinforzate, squadrate e maniche lunghissime: insomma, il comando della moda in vigore ora è quello di esagerare, esattamente come abbiamo visto fare sulle passerelle più recenti. E le celebrities, diligenti come sempre, sembrano averlo preso alla lettera. Lo sapeva bene Vittoria Ceretti, la quale ha anticipato la voga a partire già dalla scorsa estate, e ce lo conferma oggi Diane Kruger.

Vittoria Ceretti e Diane Kruger, due star, un solo must-have: il blazer xxl è la moda autunnale preferita delle celeb

A fare da apripista all’era del blazer XXL sono state in principio Balenciaga e Saint Laurent, ma subito poi molte, forse tutte, le altre maison d’haute couture hanno preso a seguire la medesima direzione, e questo fino ad eleggere la tendenza a vero must-have di stagione. Nel panorama capispalla dell’autunno 2025 modelli mono e doppiopetto si alternano a destrutturazioni sartoriali, a servizio del salvifico layering oppure come vero e proprio focus del look.

Dalle proposte più classiche, con tanto di revers a contrasto e a lancia, sino ad arrivare a rivisitazioni moderne accessoriate di sceniche maniche a palloncino, la moda di stagione sembra avere le idee chiare in merito a chi sia il re delle giacche in questo preciso momento dell’anno. E, con essa, anche le celebrities.

Getty Images

Tra di loro la prima ad avere rilanciato il capo di stampo mannish era stata Vittoria Ceretti: la fidanzata di Leonardo di Caprio, qualche tempo addietro, aveva conquistato Parigi con un total look Balenciaga, nero da capo a piedi, contrassegnato da maxi blazer leggermente avvitato con maniche over dalla bordatura a contrasto, gonna tubolare immensa e slingback in vernice.

IPA

A darle ragione è stata più di recente Diane Kruger, che all’Amrum Premiere Filmfest di Amburgo ha sfoggiato un incredibile completo a pois firmato Patou: vediamo in foto l’attrice indossare un blazer dalla vestibilità generosa con trama puntinata bianca e nera, un crop top a collo alto interamente in pizzo al di sotto, una minigonna ton sur ton ma questa volta dalla fantasia micro, delle collant nere velate ed un paio di pumps dalla punta acuminata, sempre bianche e nere.

Julia Roberts alla New York Fashion Week con il blazer XXL: il look

I più vigili fashion addicted all’ascolto se ne saranno certo accorti: era oversize, e spiccatamente maschile, anche il blazer XXL indossato da Julia Roberts alla New York Fashion Week, in occasione del party del designer e amico Jacquemus in collaborazione con Veuve Clicquot.

Per l’importante evento l’attrice ha scelto un modello ampio dal design monopetto, con spalle strutturate e maniche extra lunghe, e lo ha abbinato ad un paio di pantaloni sartoriali dritti, una camicia bianca con tanto di cravatta en pendant e degli stivaletti dotati di tacco a spillo. Che dire, la tendenza più cool di stagione è ufficialmente servita.