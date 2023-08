Salmo, problemi di salute per il rapper: “Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”

Fonte: IPA Salmo si ferma per un problema alla gola

“Il mio corpo mi sta chiedendo di fermarmi”. Così si conclude il post condiviso dal rapper Salmo su Instagram che ha dovuto rinunciare alla tappa del suo tour prevista due sere fa a Gallipoli. Il motivo? L’artista sardo ha raccontato di mesi che lo hanno messo a dura prova, seppur con tante soddisfazioni e un grande successo di pubblico, e per tale ragione non è in grado di affrontare i prossimi appuntamenti con i fan. C’è un problema di salute che deve assolutamente risolvere.

Salmo si ferma per un serio problema alla gola

Da Olbia ai palcoscenici più importanti d’Italia. Salmo – all’anagrafe Maurizio Pisciottu – oggi ha 39 anni e non si è mai fermato. I fan che lo seguono sin dagli esordi sanno bene quanto cuore e passione metta in ogni singola performance, che sia per un live o per un DJ set, ma qualcosa ultimamente sembra non stia andando come prima.

L’estate di Salmo è stata un susseguirsi di appuntamenti con il suo pubblico che sarebbero proseguiti anche nel mese di agosto, se non fosse per un problema di salute che lui stesso ha definito “serio” e che lo ha costretto a fermarsi: “Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante – ha scritto sul suo profilo Instagram -. Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al Red Valley [il Festival in cui si è esibita anche Elodie, ndr] dovevo fare solo un DJ set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo! Il problema è che ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi“.

Tutto rimandato, dunque, a data da destinarsi. L’unica certezza al momento è che i fan dovranno attendere fino a settembre prima di rivedere l’artista sul palco. “Mi dispiace per questo imprevisto. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti sarabbo rimborsati. Grazie di cuore”, ha scritto tra le storie rivolgendo un pensiero ai suoi fan.

Salmo, dal Festival di Sanremo al ricovero in ospedale

Il 2023 è stato un anno denso per il rapper sardo, segnato persino dall’esordio al Festival di Sanremo in qualità di ospite. Al fianco della compagna (o presunta tale) Shari si è esibito sul palco dell’Ariston nella tanto amata serata delle cover, facendosi conoscere anche da chi non mastica proprio questo genere musicale. Neanche a dirlo, è stato un grande successo.

Da quella perfomance sono passati molti mesi e Salmo, come un vero uragano, è rimbalzato da un palco all’altro e da un festival all’altro lasciando sempre il segno. Ma questo problema alla gola di cui ha raccontato poche ore fa non è stato l’unico. Appena poche settimane fa, infatti, aveva raccontato di aver rischiato grosso urtando una porta a vetri e di essere poi finito in ospedale: “Sto bene. Ho rischiato di perdere il braccio per una porta in vetro. Sono stato molto fortunato – aveva rassicurato i fan su Instagram -. Ringrazio i ragazzi del Pronto soccorso di Roma per avermi ricucito”.