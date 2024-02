Fonte: Getty Images Snoop Dogg

Lutto per Snoop Dogg che ha dovuto dire addio al fratello Bing Worthington, morto a soli 44 anni. Una notizia che il celebre rapper ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram, rendendo omaggio a una delle persone più importanti della sua vita, dal punto di vista umano ma anche professionale. Sin dall’inizio della sua brillante carriera, infatti, il fratello minore ha collaborato con lui come tour manager e per vari progetti aziendali, co-fondando insieme anche l’etichetta discografica canadese Dogg Records.

In aggiornamento…