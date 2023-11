Fonte: Getty Images Snoop Dogg

Snoop Dogg, leggenda del rap, a 52 anni ha deciso di cambiare vita e di smetter di fumare marijuana e lo ha annunciato con un post congiunto sui suoi profili Instagram ed X, chiedendo che sia rispettata “la sua privacy” dopo che la sua scelta ha scatenato commenti e polemiche.

Snoop Dogg, l’annuncio che ha scioccato tutti

Questo il messaggio di Snoop Dogg apparso sui social: “Dopo diverse considerazioni e molte discussioni con la mia famiglia, ho deciso di non fumare più. Rispettate la mia privacy“. E ha accompagnato l’annuncio con una sua foto in bianco e nero che lo ritrae in primo piano con le mani congiunte all’altezza della bocca

La notizia ha lasciato sbalorditi i numerosi fan ma anche i colleghi di Snoop Dogg che è noto, come riporta anche Sky tg24, per il consumo che ha fatto di marijuana. Il post di Snoop Dogg ha avuto milioni di like, persino Jasmine Carrisi ha messo il suo cuoricino

La sua è una decisione che gli cambierà la vita, ma a quanto sembra anche quella dei milioni di follower che ha in tutto il mondo. Basta leggere il tono dei commenti al suo post: “Quando Snoop smette di fumare il mondo è finito” e ancora: “Siamo ufficialmente in un nuovo mondo“; “Momento storico”. C’è chi è incredulo di fronte a questa notizia e spiega questo post solo così: “Il tuo account è stato violato”.

Non mancano ovviamente commenti ironici che sembrano voler prendere in giro il rapper: “Sembra quel momento in cui Forest Gump ha smesso di correre all’improvviso. Si è voltato ed è tornato a casa”, mentre altri scrivono: “Rispetto così tanto la sua decisione, ma questa è la cosa più divertente che abbia mai visto, la ricorderò per sempre”. Mentre c’è chi comprende le difficoltà del rapper nel prendere una decisione simile: “Rispetta la mia privacy adesso” è una vera stroxxx perché so che è stata una decisione dolorosa“.

Snoop Dogg, il post su Instagram fa discutere

Sta di fatto che Snoop Dogg, pilastro del rap, ha ribadito la richiesta di rispettare la sua privacy. E questo ha messo in agitazione il suo pubblico, poiché il rapper non ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a smettere di fumare, a parte un’evidente volontà di preservare la sua salute.

Qualcuno lo giustifica così: “Sapete tutti che Snoop ha 52 anni e c’è un punto nella tua vita in cui vuoi cambiare la tua vita per il meglio della tua famiglia”. Altri si mettono il cuore in pace e gli augurano ogni bene: “Basta che tu sia sano e felice 🐐❤️”. E non mancano le critiche. Gli viene rimproverato il fatto che se voleva davvero rispetto per la sua privacy, avrebbe potuto non annunciare al mondo la sua decisione. E poi c’è la controversa questione che Snoop è testimonial di un brand di accendini. Quindi?