Mario Tozzi, chi è il divulgatore scientifico e quali programmi TV ha fatto

Un geologo che è diventato nel tempo uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Mario Tozzi ormai è un'istituzione in Rai, capace di catturare l'attenzione del vasto pubblico con argomenti che solo in pochi riescono a trattare con tanta chiarezza e coinvolgimento sul piccolo schermo.

Chi è Mario Tozzi

Classe 1959, Mario Tozzi è nato a Roma da Alfonso Tozzi, che lavorava nel controspionaggio come corriere diplomatico poi un dirigente del Ministero del Tesoro italiano, e da Marilena Maruelli, di professione assistente sociale. “Era un papà molto affettuoso benché i miei avessero divorziato – ha raccontato a La Volta Buona nel marzo 2025, non riuscendo a trattenere le lacrime -. È morto da parecchi anni però non c’è giorno che non lo ricordi”.

Nella Capitale si è diplomato al liceo classico. Gli studi successivi hanno influenzato inevitabilmente la sua vita e la sua carriera. Dapprima si è laureato in Scienze Geologiche con il massimo dei voti, poi ha concluso il dottorato di ricerca in Scienze della Terra ed è diventato Primo Ricercatore presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Tozzi è uno dei principali ricercatori in ambito geologico sul Mediterraneo, si occupa principalmente di divulgazione scientifica, sempre a contatto con ricercatori delle più disparate discipline (non solo scientifiche, anche umanistiche). Allo studio sul campo alterna la pubblicazione sulle principali riviste di settore sia italiane che internazionali, di guide geologiche e persino dispense per gli studenti e i corsi universitari.

Il geologo è stato anche insignito della laurea ad honorem da parte dell’Università La Sapienza di Roma (2019) ed è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Inoltre è membro del Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano, del Consiglio Scientifico del WWF e del Festival della Scienza di Genova.

Quali programmi televisivi ha condotto

Impegnato su Rai 3 con Sapiens, un solo Pianeta e Sapiens Doc (l’ultima edizione è quella del 2024, la prima risale al 2019), in cui risponde alle principali domande sull’uomo, la natura, lo Spazio, la Terra e il nostro futuro, Mario Tozzi ha un lungo e ricco curriculum televisivo alle spalle.

Su Rai 1 ha condotto programmi come Fuori Luogo, dopo essere stato per anni su La 7 con Atlantide, Allarme Italia, La Gaia Scienza. Su Rai 3, oltre a quelli precedentemente menzionati, ha condotto Terzo Pianeta, Gaia – Il Pianeta che vive. Inoltre ha realizzato diversi documentari per Rai Giubileo e Rai International. Tozzi ha lavorato anche come autore televisivo, collaborando con Geo & Geo e Alle Falde del Kilimangiaro. In ultimo – non per importanza – conduce il programma radiofonico Green Zone su Radio 1 e in passato ha condotto Tellus su Radio 2.

Pubblicazioni scientifiche e altri progetti

Mario Tozzi si impegna da anni nella realizzazione di progetti dedicati alla divulgazione sui temi ambientali di maggiore attualità (risparmio energetico, riciclaggio, ecologia), diventando protagonista di diverse conferenze tematiche e testimonial di progetti di sensibilizzazione.

Come giornalista scrive su La Stampa, Qui Touring e Le Frecce, ma ha anche scritto per National Geographic, Natura, Oasis e altre. Tozzi ha all’attivo numerose pubblicazioni come Manuale geologico di sopravvivenza planetaria (1996), Annus Horribilis (1998) e diversi libri per ragazzi e studenti. Inoltre ha collaborato con Treccani, De Agostini e UTET. Tra gli altri titoli più noti possiamo menzionare Gaia. Viaggio nel cuore dell’Italia (2004), Paure fuori luogo (2017), Come è nata l’Italia (2019) e Un’ora e mezzo per salvare il mondo (2020).

Amore e vita privata, la sorpresa del figlio Mattia a La Volta Buona

Mario Tozzi non è solito scendere nei dettagli della propria vita privata, ma in passato ha raccontato di essere stato sposato, senza mai rivelare il nome della sua prima e unica moglie, dalla quale ha divorziato dopo qualche anno. Da questo matrimonio è nato un figlio di nome Mattia.

Ospite de La Volta Buona, sempre nel marzo 2025, Tozzi lo ha definito “la luce dei miei occhi”, con lo sguardo di chi riesce a stento a trattenere l’emozione. “Studia per fare l’attore di teatro, fa dei corsi, delle scuole e insieme fa anche l’università”, ha spiegato. Poi un videomessaggio a sorpresa: “Ciao papà, per una volta ti faccio una sorpresa io. Spero che sia una delle tante che ti farò in futuro. Non è sempre semplicissimo parlare e interagire con te, però penso che sia una delle difficoltà dei figli con i padri. Sono felice del fatto che riusciamo ad avere dei momenti in cui, anche se non ci diciamo tanto, siamo in grado comunque di capirci. Sono dei momenti preziosi, perché ci avvicinano molto. Spero di averne ancora tanti con te, anche per farti capire che ti voglio molto bene”.