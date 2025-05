Sandro Giacobbe a La Volta Buona, il tumore e la chemio: “Sto lottando”. Balivo commossa

Fonte: IPA Sandro Giacobbe

Un pomeriggio denso di emozioni, quello vissuto a La Volta Buona. Emozioni che hanno toccato in primis la padrona di casa, Caterina Balivo, commossa di fronte al racconto di Sandro Giacobbe e della amata moglie Marina Peroni. Il cantautore è tornato a parlare del tumore contro cui sta lottando ormai da anni e per il quale ha dovuto intraprendere un difficile percorso di chemioterapia. Un periodo che non ha mai fatto vacillare l’amore che li unisce e che, anzi, è diventato più solido che mai.

La diagnosi e la lunga battaglia contro il tumore

Avevano in programma un viaggio in Repubblica Dominicana, di quelli che sogni da una vita e ai quali mai vorresti rinunciare. Eppure in quel 2014 tutto è cambiato. Sandro Giacobbe, ad appena tre giorni dalla partenza, ha ricevuto dal medico la diagnosi di tumore alla prostata. È partito comunque, divertendosi con la sua amata Marina, come da programmi, ma al ritorno è iniziata la vera battaglia.

“Tutto procede per due tre mesi e poi, purtroppo sono partite, delle metastasi”, ha raccontato il cantante. Anni di controlli, radioterapia con alti e bassi (“andavano bene, poi tornavano”), fino a un peggioramento recente: “La situazione è andata sempre peggiorando e mi hanno proposto di fare la chemio, perché eravamo arrivati a una situazione in cui non potevamo fermarci. Io ero contrario, non avrei mai voluto farla, erano quei pensieri che non mi facevano star bene”.

Ma la prospettiva di vita lo ha spinto ad accettare: “È subentrata una cosa molto particolare, cioè il fatto di voler affrontare anche le cose più drammatiche, più pericolose… la prospettiva di avere un qualche periodo in più di vita e di stare vicino ai miei cari mi ha spinto tantissimo”. Oggi, con i capelli che stanno ricrescendo, è alla quinta di otto sedute: “Adesso siamo a cinque, ne ho ancora tre, sto lottando“.

L’amore per Marina e la forza della famiglia

Centrale nel suo racconto è la figura di Marina. Un amore forte, che ha superato anche i pregiudizi: “Facile trovarsela giovane, sei un egoista, ti sei trovato la badante”, ha ricordato lei stessa un commento affatto piacevole ricevuto durante un’ospitata televisiva. La differenza d’età c’è ed è innegabile, ma lo è al contempo il grande sentimento che lega la coppia.

“Quello che mi ha fatto innamorare di lei è stato trovare determinati valori che erano importanti nella vita… Mi ricordava mia madre per certe cose“, ha confessato Giacobbe con grande dolcezza. Quindici anni insieme non sono mica pochi.

L’appello di Sandro Giacobbe sulla prevenzione

Le parole di Sandro Giacobbe hanno profondamente commosso la conduttrice Caterina Balivo, non solo in merito al dramma della malattia ma anche, se non soprattutto, per la potenza dell’amore e della famiglia.

La malattia, ha ammesso Giacobbe, “cambia la vita”. “Tutte le cose che sembravano più stupide oggi sono importantissime: fare una passeggiata, alzarsi, andare a trovare i nipotini… ti mancano le piccole cose che magari quando stai bene non ci pensi”, ha raccontato. Da qui, un messaggio fondamentale: “La ragione per cui oggi sono qui: bisogna prevenirle queste cose, bisogna pensarci per tempo, andiamo a fare una visita in più perché quello ci salva“.

L’intervista si è conclusa con un potente messaggio di speranza per chi, come lui, sta affrontando un percorso simile: “Facciamolo con la voglia di vivere un giorno dopo l’altro al meglio, con le persone vicine, con l’entusiasmo e soprattutto con l’ottimismo, perché ogni giorno chi fa ricerca ci dà la speranza di poter guarire o almeno di allungare la nostra vita. Non arrendetevi mai, lottate sempre senza mollare un secondo”.