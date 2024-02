Fedez, società e patrimonio: cosa non torna secondo il Codacons

Fonte: IPA Fedez

La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez, in questo periodo, non sta vivendo un periodo sereno. L’imprenditrice digitale, infatti, da dicembre, è sotto i riflettori per una sua promozione pubblicitaria, giudicata ingannevole e multata dall’Antitrust. Si tratta dell’ormai celebre caso Pandoro, che si è aperto su una pubblicità, effettuata dall’influencer nel dicembre 2022, proprio in favore del famoso dolce festivo.

Ma anche Fedez, adesso, è sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza, per un esposto presentato dal Codacons. L’associazione che protegge i diritti dei consumatori, infatti, ha deciso di esporsi direttamente contro il rapper.

Fedez, il Codacons presenta un esposto

Tra Chiara Ferragni e Fedez si parla, ormai, da tempo, di una presunta crisi. La coppia, infatti, si è mostrata sempre di meno in coppia sui social network e in pubblico. L’imprenditrice digitale ha effettuato anche diverse fughe fuori porta senza la presenza del marito e lui è partito per gli Stati Uniti da solo. In questo stesso periodo, Chiara Ferragni sta gestendo un’importante crisi lavorativa, visto che ha subito una multa dall’Antitrust ed è indagata per truffa, per diverse sue promozioni. Le sue società e il suo patrimonio, insomma, sono sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti.

Adesso, però, anche le proprietà del marito verranno indagate dalle autorità competenti. Il Codacons, infatti, ha deciso di presentare un esposto alla Guardia di Finanza ai danni di Fedez. Tra l’associazione a difesa dei consumatori e il rapper non corre buon sangue da tanto tempo ma, adesso, il Codacons vuole vederci chiaro sui guadagni del cantante. Fedez, infatti, in un’udienza di un procedimento, proprio, contro l’importante associazione, nel 2020, aveva affermato di essere nullatenente e che tutti i suoi beni risultano intestati alle sue società.

Il Codacons, di conseguenza, ha deciso di vederci chiaro a riguardo, chiedendo a un esperto di diritto penale dell’economia, Gian Gaetano Bellavia, di fare un approfondimento sui possedimenti di Fedez. In seguito, l’associazione ha presentato anche un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo che vengono analizzate ulteriormente le società del rapper.

Fedez, il patrimonio del marito di Chiara Ferragni

Fedez ha dichiarato di essere nullatenente, perché, di fatto, nessun bene è dichiarato a suo nome, ma tutto ciò che possiede è intestato a delle società. Prima tra tutte la Zedef, di cui sono proprietari i suoi genitori al 90% e lui solo al 10%. L’azienda controlla le altre imprese che fanno capo al cantante e ne incassa gli introiti, come riportato da La Repubblica e Italia Oggi. La Autoscontri, invece, è una società che affitta auto di lusso, ma nell’insieme di aziende sotto la sfera del cantante, ci sono anche la Dream of ordinary madness entertainment e la Doom Srl, la prima è un’etichetta musicale indipendente, creata, in origina con J-Ax, la seconda, invece, è una società di consulenza alle imprese.

Ma ancora il rapper ha a che fare anche con le società Happy Seltz S.r.l., Tubo S.r.l., Muschio Selvaggio S.r.l e 0220 S.r.l., una start up innovativa. Infine nel patrimonio del cantante si deve annoverare anche la Fondazione Fedez, con la quale sostiene le sue cause benefiche. Trai beni posseduti dalle diverse società anche un grande ufficio, ampio ben 630 metri quadri.