Il Codacons si scusa con Fedez: “Ricevuta una lettera”

Un periodo decisamente non facile per Fedez, che nel marasma provocato dalla sua rottura con la moglie Chiara Ferragni e le continue domande sul suo privato da giornalisti appostati sotto casa, riceve finalmente una piccola gratificazione. Dopo decine di discussioni e battaglie a suon di denunce da entrambe le parti, il Codacons ha deciso di chiedere scusa a Fedez scrivendo una lettera al cantante.

Fedez, le scuse del Codacons

Pandoro-gate, botta e risposta con Travaglio, problemi coniugali e timore per il futuro del suo Muschio Selvaggio sono i punti saldi che, purtroppo, Fedez deve gestire in questo momento complicato della sua vita. Una situazione che, come immaginabile, sta mettendo in non poca difficoltà il rapper. Almeno sotto il punto di vista delle accuse del Codacons, pare, può tirare un sospiro di sollievo.

L’associazione a tutela dei consumatori, da sempre una dei più forti hater del rapper, ha deciso di ritrattare la sua posizione dopo aver diffuso un comunicato stampa in cui additava Fedez, le sue società e la sua famiglia come attori di “evasione fiscale e di trame oscure”. Un comunicato pubblicato dopo che il cantante, che si era presentato in tribunale, aveva dichiarato di essere tecnicamente nullatenente, spiegando come tutto fosse intestato alle sue società. Una frase che aveva destato non poco stupore e che, come tante cose dette e fatte dai Ferragnez, è stata messa sotto la lente d’ingrandimento.

Dopo il comunicato dell’Associazione, Fedez aveva deciso di presentare querela alla Procura della Repubblica di Milano insieme ai genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia contro il Codacons per diffamazione e calunnia in quanto: “ha consapevolmente accusato, seppure in modo implicito ed allusivo, di essere incline a commettere reati”. Questa volta, però, pare che il Codacons abbia compreso: oltre alle scuse mandate tramite lettera, l’associazione ha rimosso il comunicato stampa dopo che i legali ne hanno intimato la rimozione.

La lettera del Codacons a Fedez

Una volta rimossa la nota in cui venivano informati i lettori che l’associazione aveva presentato un esposto alla Guardia di Finanza riguardo agli asset societari del rapper dal sito, il Codacons ha pubblicato la lettera integrale inviata agli avvocati del rapper. Un testo di scuse firmato dal presidente dell’associazione Carlo Rienzi che, in cima alla pubblicazione della lettera sul sito, spiega: “Apprendiamo del comunicato diffuso oggi da Fedez dove finalmente il rapper sembra capire che l’esposto alle Fiamme gialle era un atto doveroso per il Codacons. Considerata la sua ‘coda di paglia‘, con la nostra lettera abbiamo anche informato Fedez che noi non siamo soliti offendere nessuno, ma andremo a fondo per accertare che uso fa di tutte quelle società”.

Alla fine del testo inviato, le effettive scuse al rapper: “Posto dunque che da parte nostra, si ribadisce, non vi era alcun intento accusatorio, se il sig. Lucia ha avuto tale impressione noi ci scusiamo e sicuramente toglieremo questo comunicato dal sito web. Inoltre valuteremo, dopo avere ricevuto il parere che stiamo chiedendo oggi stesso all’Agcm e all’Agenzia delle Entrate, per maggiore trasparenza e chiarezza dei nostri scopi sociali, se pubblicare integralmente l’esposto. Quindi ci scusiamo per l’equivoco e per gli eventuali toni utilizzati”.