Travaglio sulla lite con Fedez: “Ecco perché non ha difeso Chiara Ferragni”

Nel marasma di rumors che sta circolando riguardo alla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, una delle ipotesi riguardo alle motivazioni della loro rottura include la ormai famosissima lite, se così può essere chiamata, tra il cantante e Marco Travaglio, fondatore de Il Fatto Quotidiano e collega di Selvaggia Lucarelli. Un’ipotesi che il giornalista ha deciso di commentare declinando la possibilità che la crisi di coppia possa essere avvenuta a causa delle sue dichiarazioni.

Marco Travaglio, il commento alla puntata di “Muschio Selvaggio”

Da ormai settimane social e giornali continuano a commentare e indagare il rapporto, che ormai pare essere al capolinea, dei Ferragnez. Un matrimonio durato cinque anni che ha regalato a Fedez e Chiara due splendidi figli, Leone e Vittoria, ma che ormai potrebbe essere arrivato alla frutta. Tra i vari motivi che sembrano aver contribuito alla crisi delle ultime settimana spunta il nome di Marco Travaglio.

Pare che la coppia, dopo la frecciatina che il fondatore de Il Fatto Quotidiano ha rivolto a Chiara Ferragni durante un’intervista a Muschio Selvaggio, abbia discusso per via della mancata difesa di Fedez a favore della moglie. Un’ipotesi che Marco Travaglio, durante una puntata del programma di Luca Sommi Accordi&Disaccordi, ha commentato con miscredenza. “Se è davvero colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un’era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase… Io ho detto una cosa che sanno tutti: cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo.”

Marco Travaglio sulla mancata replica di Fedez

Una battuta, quella in cui Marco Travaglio paragona Chiara Ferragni a Wanna Marchi, che non è passata inosservata. A scatenare l’opinione pubblica anche la reazione di Fedez, che pare non essere stato in grado, anche questa volta, di sostenere adeguatamente la moglie davanti a quest’accusa.

In merito a questo avvenimento, Travaglio ha commentato lanciando una nuova steccata al rapper: “Come mai lui non ha risposto? Lui cosa avrebbe dovuto replicare poveretto? Credo che lo sappia anche lui, magari non va tanto d’accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca, quindi credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia, derivato dalle azioni di Chiara Ferragni, smascherate dalla Lucarelli. Quindi la colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell’influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno. Sul resto, sulla sfera privata, non voglio fare nessun tipo di commento e nemmeno infierire in un momento così negativo per entrambi. Farei un’oscenità, ci sono dei bambini di mezzo, non voglio nemmeno infierire su queste due persone in un momento di difficoltà.”