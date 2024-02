Fonte: Getty Images Fedez

La diatriba tra Fedez e il Codacons non sembra vicina ad arrivare alle battute d’arresto. Da anni, infatti, il rapper e l’associazione a difesa dei consumatori si punzecchiano su diversi argomenti, finendo, anche, nella aule di tribunale. Di recente, il conflitto tra Fedez e il Codacons si è nuovamente acceso, a causa di una mossa dell’associazione. L’organizzazione, infatti, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza, chiedendo alle forze dell’ordine d’indagare sulle società del cantante, per rivelare eventuali irregolarità nei loro conti.

A questo mossa del Codacons ha riposto prontamente Fedez che ha sporto querela contro l’associazione a difesa dei consumatori per calunnia e diffamazione. Carlo Rienzi, presidente dell’organizzazione, ha ribattuto all’atto giudiziario del rapper con un video, condiviso su YouTube. Nel filmato il voto del Codacons parla direttamente al cantante.

Carlo Rienzi, il video messaggio per Fedez

Il Codacons ha formalmente chiesto alla Guardia di Finanza d’indagare sui conti delle società che gestiscono l’immagine e gli interessi di Fedez, per capire se tutto è stato fatto in modo regolare. La volontà di chiarezza dell’associazione a difesa dei consumatori parte, anche, dal fatto che nel corso di un’udienza contro il Codacons, il rapper ha dichiarato di essere nullatenente. Effettivamente il suo patrimonio finanziario, composto da diverse società, è in capo principalmente ai suoi genitori, mentre lui, invece, mantiene una quota residuale delle azioni.

Fedez, in ogni caso, non ha preso bene l’esposto contro di lui, presentato dall’organizzazione a tutela dei consumatori e ha deciso di controbattere con una querela per diffamazione. Secondo il cantante il Codacons starebbe portando avanti contro di lui da tempo: “Una campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevati”.

Carlo Rienzi, in risposta alle affermazioni del cantante, ha deciso di condividere un video su YouTube. Nel filmato, il presidente della prestigiosa associazione tiene in mano un broccolo: “Ciao Federico sono Carletto Patatino, come mi chiami tu. Volevo dirti che, insomma, So che ti sei un po’ offeso perché abbiamo fatto un esposto alla Guardia di Finanza, per la rete di società di cui sei azionista. Ma tu sei nullatenente, ma che ti frega? I nullatenenti non hanno niente da temere. Vedrai che non uscirà fuori niente”.

Carlo Rienzi, Fedez nullatenente?

Carlo Rienzi ha deciso di rispondere alla querela di Fedez con molto ironia, attraverso un video pubblicato su Internet. Ma, tra le righe, il presidente del Codacons, ha affrontato discorsi seri, tornando sulla dichiarazione del cantante di essere nullatenente: “Anche se, però attento, perché, giuridicamente, se tu hai delle società, non è che puoi dire che sei nullatenente. Un’altra cosa. Non andare con la Lamborghini a dare i soldi ai poveri. Come fanno a credere le persone che sei nullatenente? Dai broccolino, stai un po’ più attento. Ti offendi pure? Ti offendi, noi non vogliamo offendere nessuno, sia detto chiaramente”.

Infine Carlo Rienzi ha chiesto, sempre con ironia, scusa al cantante: “Però sai quando ci sentiamo dire agli altri… Insomma non mi sembri il tipo che ha una grande specchiata dignità che si posso offendere ma se ti abbiamo offeso, ti chiediamo scusa, caro Broccolino”.