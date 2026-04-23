Catanzaro, madre e figli nel vuoto: la tragedia che non è Medea

Una famiglia distrutta e una domanda aperta: quanto pesa il silenzio sulla depressione materna e perché continuiamo a non vederla

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ANSA Anna Democrito si è lanciata nel vuoto con i suoi tre figli

Una notte che ha spezzato tutto. Il silenzio di un quartiere residenziale di Catanzaro trasformato in tragedia. E una domanda che resta sospesa, senza risposta.

È accaduto in via Zanotti Bianco, dove Anna Democrito, 46 anni, operatrice socio-sanitaria, si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione insieme ai tre figli. Due di loro, Giuseppe di 4 anni e Nicola di appena 4 mesi, sono morti sul colpo. Con loro anche la madre. La terza figlia, Maria Luce, 6 anni, è sopravvissuta ma è in condizioni gravissime: dopo un primo ricovero all’ospedale Pugliese di Catanzaro, è stata trasferita d’urgenza all’Istituto Giannina Gaslini.

A dare l’allarme sono stati i sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti polizia, scientifica e magistratura. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catanzaro, seguono l’ipotesi di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe prima lanciato i figli nel vuoto e poi si sarebbe lasciata cadere.

In casa, al momento dei fatti, c’era anche il marito, che si sarebbe svegliato sentendo dei rumori e avrebbe tentato disperatamente di soccorrere i bambini.

Intorno, solo sgomento. Chi conosceva Anna parla di una madre presente, affettuosa, sempre disponibile. Una famiglia unita. Eppure, negli ultimi tempi, qualcuno aveva colto segnali di disagio. Piccoli, forse. Non abbastanza da essere compresi fino in fondo.

Ed è qui che il racconto cambia.

Perché ogni volta che accade qualcosa del genere, il riflesso è sempre lo stesso: chiamare in causa Medea. Dare un nome antico a una tragedia che invece è profondamente contemporanea. Ma è una semplificazione che rischia di allontanarci dalla verità.

Medea uccide per vendetta. È una figura lucida, consapevole, guidata da un disegno preciso.

Qui, invece, si intravede altro.

Si intravede una donna di poco più di quarant’anni consumata da dentro. Una sofferenza che forse pochi avevano davvero compreso, o che lei stessa era riuscita a nascondere. Una depressione che, lentamente, può aver scavato fino a trasformarsi in qualcosa di più profondo, più oscuro.

È difficile non immaginare gli ultimi momenti.

Quei bambini vestiti come in una mattina qualunque, come se dovessero uscire, come se la vita dovesse continuare. E invece no. Dentro quel gesto c’è una disperazione così totale da risultare quasi impossibile da afferrare.

Da madre, è un pensiero che lascia senza fiato. Da donna, porta inevitabilmente a chiedersi quanto dolore possa abitare dentro una persona per arrivare a un punto simile.

E non è una domanda isolata.

In queste ore, parlando con altre donne, emerge qualcosa che non può essere ignorato: molte raccontano di aver sfiorato, dopo un parto, una fragilità che non avevano mai conosciuto prima. Una sensazione di smarrimento, di solitudine, a volte di vuoto. La differenza, spesso, la fa chi sta accanto. Chi vede, chi intuisce, chi interviene.

Perché la maternità non è solo luce.

Ha anche zone d’ombra. Ha momenti in cui ci si sente sole, inadeguate, svuotate. Momenti in cui si smette quasi di riconoscersi, prima ancora che come madri, come donne.

E se quel disagio non viene visto, se non viene accolto, se nessuno riesce a dare un nome a ciò che sta accadendo dentro, può accadere che si cerchi una via d’uscita nel modo più estremo.

Non per vendetta, ma perché si è precipitati in un buco nero in cui la morte può apparire, nella distorsione della malattia, come l’unica soluzione possibile. Come un modo per spegnere il dolore.

È una mente che ha perso il contatto con la realtà.

Ed è questo il punto che ancora oggi fatichiamo ad accettare: la maternità non rende immuni dal crollo psichico.

Non esiste una forza automatica che protegge sempre e comunque. Esistono invece fragilità profonde, che possono crescere nel silenzio e sfuggire anche agli occhi di chi è più vicino.

Per questo parlare di salute mentale materna è fondamentale, per comprendere, non per assolvere, ma per prevenire.

Perché le madri più fragili non hanno bisogno di essere giudicate dopo. Hanno bisogno di essere viste prima.

Intercettate. Ascoltate. Aiutate.

E forse, davanti a tragedie come questa, l’unica cosa davvero necessaria è sospendere il giudizio. Perché il dolore è troppo grande per essere ridotto a una parola sbagliata.

E no, non è Medea.

È qualcosa che avremmo dovuto imparare a riconoscere molto prima.