Protezione solare e trattamenti doposole, ecco come sceglierli

La bella stagione è ormai arrivata e tra camminate all’aperto, gite al mare o sessioni di tintarella sul balcone, la pelle inizia a prendere un colorito sano, facendoci scordare il pallore invernale. È importante però proteggere sempre la pelle, in ogni occasione: che si faccia una camminata sotto al sole, un bagno al mare o ci si sieda in terrazzo rimanendo in città, è necessario utilizzare una crema solare. Per prevenire il fotoinvecchiamento, certo, ma anche per scongiurare problemi e malattie, anche gravi, alla pelle. Non solo, è importante anche reidratare e curare la pelle dopo ogni esposizione solare, anche affinché l’abbronzatura duri più a lungo. Ecco una guida alla scelta dei solari e dei prodotti doposole più adatti per ogni esigenza.

Per chi non rinuncia al trattamento estetico, anche in fatto di solari

Per chi desidera una crema solare che sia anche un trattamento, non è detto che proteggersi dai raggi dannosi del sole non possa coniugare i due aspetti. Anzi, proprio per chi è sempre attento alla cura della propria pelle, proteggersi dai raggi del sole è ancora più essenziale, essendo la prima causa di invecchiamento precoce. Ecco perché una crema solare anti-age, come la crema antietà viso di Mediterranea Cosmetics è l’ideale, perché unisce ad un fattore di protezione alto complessi ed attivi per contrastare l’invecchiamento cutaneo.

Ad ognuno la giusta protezione solare, sia viso che corpo

Anche se sarebbe meglio utilizzare un fattore di protezione molto alto, per alcune pelli più scure o dopo che ci si è abituati ad esposizioni prolungate, si può scendere gradualmente con il fattore di protezione. La 10 è indicata per pelli molto scure o per chi non starà al sole diretto o non molto a lungo, mentre dalla 20 in su l’improntate è capire il proprio fototipo. Pelli più chiare necessitano di un fattore di protezione più alto mentre pelli più scure possono accontentarsi anche di uno più basso. L’importante è ricordarsi di applicare la crema frequentemente e, soprattutto, dopo ogni bagno in mare, in piscina o se si suda molto.

Per chi non sopporta la sensazione della crema sulla pelle, la soluzione è quella spray

L’effetto idratante della crema solare può non piacere a tutti, soprattutto a chi tende a sudare molto o chi prende il sole in spiagge di sabbia. In questo caso i granelli potrebbero attaccarsi alla pelle ma, soprattutto, nel momento in cui si spalma la crema solare potrebbero graffiare la pelle e rendere l’applicazione poco piacevole. L’ideale è quindi munirsi di una crema spray, come lo Spray Invisibile corpo Mediterranea Cosmetics. Questa tipologia di prodotto è invisibile e non lascia traccia, non importa spalmarla ma solo erogarla sulla pelle ed è adatta anche agli uomini, perché non si attacca ai peli e risulta così molto confortevole.

Per le pelli più secche o le zone a rischio eritema, meglio uno stick

Per le pelli molto sensibili, secche, disidratate o per chi necessita di attivi molto idratanti e nutrienti, meglio utilizzare gli stick. Solitamente sono ottimi per la zona del contorno occhi, labbra, naso o per le pelli molto reattive. Contengono burro di karité, oli idratanti, tocoferolo, squalene ed ingredienti che contribuiscono a mantenere il giusto grado di idratazione della pelle, che viene meno con una prolungata esposizione al sole.

Lo sapevi? Il doposole è essenziale per preservare al meglio l’abbronzatura

È importante proteggere la pelle dai raggi solari durante l’esposizione, ma è altrettanto importante applicare un prodotto lenitivo subito dopo. In questo modo la rigenerazione della pelle sarà ottimale e verrà ristabilita la giusta idratazione. Sono prodotti che donano una sensazione di fresco e di sollievo, un vero toccasana dopo sessioni intense di abbronzatura. Oltre ad un’azione idratante ed emolliente, poi, hanno un’azione protettiva con estratti antiossidanti. Alcuni prodotti, poi, come l’Emulsione Lenitiva Corpo Mediterranea Cosmetics, contengono anche attivatori di abbronzatura, che la sublimano e la intensificano.

Anche la doccia è importante per mantenere un’abbronzatura bella e sana

Importantissimo dopo ogni giornata al sole è lavare accuratamente corpo e capelli, sia in caso di bagni in mare che di semplice esposizione. I filtri solari, infatti, non devono rimanere a lungo sulla pelle se non per il periodo necessario a proteggerci ed anche il sale, se non risciacquato, può irritarla e seccarla. Meglio prediligere prodotti delicati, mantenendo inalterato l’equilibrio della pelle senza aggredirla. Così facendo sia i capelli che la pelle saranno puliti, senza rinunciare ad una lucentezza e ad un colorito perfetti.

L’olio è il miglior doposole per le pelli più secche e bisognose di coccole

Per le pelli particolarmente secche una vera coccola dopo l’esposizione solare è la stesura di un olio. Sono prodotti ricchi di proprietà benefiche, vitamine e sostanze lenitive ed emollienti e vengono rapidamente assorbiti da una pelle in cerca di nutrimento. Da applicare su pelle bagnata per un assorbimento più rapido o asciutta, per pelli molto stressate. L’olio, inoltre, contribuirà a sublimare ancora di più l’abbronzatura, rendendo la pelle lucida e setosa, ad esempio grazie all’Olio Lenitivo Corpo Mediterranea Cosmetics. La particolare texture perlescente lo rende un prodotto adatto da applicare su gambe, braccia e decolleté per un effetto naturalmente radioso ed un tocco femminile rispetto alla più classica emulsione. Di rapido assorbimento, non dovrete aspettare troppo tempo per vestirvi prima che sia completamente asciutto.

Importantissima la crema doposole viso per evitare il fotoinvecchiamento

Se il doposole è importantissimo sulla pelle del corpo, è il viso che dimostra per primo la nostra età ed è necessario ristabilirne i giusti livelli di idratazione dopo l’esposizione solare. Attivi anti-age e sostanze mirate e lenitive restituiscono sollievo alla pelle stressata, la nutrono, la idratano e contribuiscono a contrastare l’invecchiamento cutaneo.