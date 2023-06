Funerali Berlusconi, dove vederli in tv e come cambiano i palinsesti

Milano, Duomo, 14 giugno 2023 ore 15: i funerali di Stato di Silvio Berlusconi sono trasmessi in tv dopo le maratone con le quali, tutte le Reti, hanno ricordato l’ex Cavaliere morto al San Raffaele il 12 giugno 2023. Le esequie, celebrate nel giorno del discusso lutto nazionale, possono essere seguite in televisione e non solo sui canali Mediaset, guidati da suo figlio Pier Silvio, ma anche su tutte le altre emittenti che si fermano per l’ultimo saluto all’ex Premier di Forza Italia.

Dove vedere i funerali di Silvio Berlusconi

La lunga giornata dedicata ai funerali di Silvio Berlusconi inizia su Mediaset, alle 8,40, con Mattino Cinque News – Speciale, che prosegue fino alle 13 con la sua edizione straordinaria. Alle 13, va in onda il consueto appuntamento con il Tg5 delle 13, in onda in simulcast su Retequattro, che lascia spazio allo Speciale trasmesso fino alle 18,20 e nel quale sono compresi i funerali di Stato celebrati dall’Arcivescovo Delpini presso il Duomo di Milano.

L’edizione di Studio Aperto delle 18,30 si allunga fino alle 19,20 mentre il Tg4 viene trasmesso con un’edizione speciale che inizia alle 18,20 e termina alle 19,55. La programmazione non si ferma e continua in prima serata su Retequattro con Stasera Italia e Zona Bianca. Su Italia1, invece, viene trasmesso il docu-film C’è solo un presidente, che ripercorre l’epopea di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio.

Chi partecipa ai funerali di stato

Ai funerali di Stato è presente il Governo al completo, guidato dalla Presidente Giorgia Meloni, oltre ai sindaci di Forza Italia e alle delegazioni del Milan de del Monza di cui era Presidente. Previsto inoltre l’arrivo dei leader dell’opposizione, quali Matteo Renzi, Carlo Calenda ed Elly Schlein, mentre Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte hanno deciso di non partecipare. Ci sono anche gli ex Premier Mario Draghi, Mario Monti, in rappresentanza della Commissione europea, Paolo Gentiloni. Atteso, chiaramente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Presente anche il Principe Alberto II di Monaco, come annunciato da comunicato, oltre a tantissimi dei volti delle sue televisioni e che in questi giorni hanno voluto lasciare un ricordo per lui sui social e in tv, dove sono stati raggiunti dalle edizioni speciali dei Tg. I 5 figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi siedono sulla prima panca destra alla fine della navata in Duomo.

Le esequie di Stato spettano a tutti i Presidenti degli organi istituzionali, anche al termine del loro mandato, e ai Ministri in carica. La celebrazione prevede un cerimoniale molto preciso, secondo il quale il feretro deve essere circondato da sei Carabinieri in alta uniforme, onori militari all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita, la presenza di un rappresentante del Governo, un’orazione commemorativa ufficiale e altri adempimenti disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023 nella sua stanza, al primo piano dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dov’era ricoverato dal fine settimana precedente. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, dopo aver passato una notte tranquilla, fino alla morte che è sopraggiunta alle ore 9,30. Il comunicato, che non era pronto, è stato diramato dalla famiglia a un’ora dalla scomparsa. La salma è stata trasportata a Villa San Martino, ad Arcore, dove è stata allestita la camera ardente privata.