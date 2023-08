“GF”, Signorini fa centro: l’iconica attrice nel cast. L’indiscrezione

Lo sappiamo bene: come di consueto, prima della partenza di un reality show, le indiscrezioni si rincorrono una dopo l’altra. E noi che non vediamo l’ora di assistere alla nuova edizione del Grande Fratello, non possiamo fare altro che commentarle. Perché, sì, dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, si preannuncia un nuovo GF, con alla conduzione sempre Alfonso Signorini. Che, in base agli ultimi rumor, vorrebbe fortemente un’attrice iconica nel cast, ovvero Claudia Koll.

Claudia Koll nel cast del Grande Fratello: cosa sappiamo

Sono tantissime le indiscrezioni che riguardano il cast della nuova edizione del Grande Fratello: non sempre, però, si sono rivelate vere. C’è fermento, più del solito, perché non ci saranno solo i Vip, ma anche i Nip, perfetti sconosciuti. Un ritorno alla formula del passato, con un mix che potrebbe rivelarsi il segreto per ascolti più alti. In base a quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, a entrare nella Casa del GF potrebbe essere anche Claudia Koll.

“Papabile concorrente al GF è Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in Così fan tutte e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana”. Se così fosse, Alfonso Signorini avrebbe fatto di nuovo centro con una storia avvincente da portare in televisione. Del resto, sappiamo che il suo desiderio è sempre stato quello di portare più temi legati all’attualità all’interno del reality show. Eppure, per un motivo o per un altro, ha sempre “fallito”.

Grande Fratello, tutte le anticipazioni

In partenza l’11 settembre, questa edizione promette di essere l’anti-trash per eccellenza, su forte volere di Pier Silvio Berlusconi. Tante le novità, non sempre giudicate “positive”. In base all’annuncio condiviso da Mediaset, non sono previste distinzioni tra Vip ed edizione tradizionale. Possiamo definirla come l’alba di un nuovo GF? Di certo, l’opinionista è Cesara Buonamici, che ha raccolto la sfida e che porterà un taglio più giornalistico all’interno dello studio.

Tanti, poi, i nomi dei Vip: Grecia Colmenares, Fiordaliso e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Samira Lui, Justine Mattera, Cristina Scuccia e Donatella Rettore. Quest’ultima, però, ha smentito categoricamente la sua partecipazione. Ma non solo, perché ai possibili nomi si sono aggiunti anche Giampiero Mughini – secondo Dagospia – e Alex Schwazer, stando a TvBlog. E per quanto riguarda i Nip? Sappiamo che uno dei concorrenti “certi” potrebbe essere un macellaio. Lavori comuni, dunque: nessun influencer da Instagram o OnlyFans. Anche in questo caso è stato Berlusconi stesso a mettere il veto.

Secondo Mediaset, l’obiettivo è di trovare un equilibrio, “spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo”. Almeno per il momento, però, a parte le smentite in prima persona, la produzione non ha confermato né smentito le notizie che sono circolate. Di conseguenza, per saperne di più, dovremo attendere l’11 settembre. Quel che è certo è che il vento del cambiamento è appena iniziato: chissà se alla fine si rivelerà la mossa vincente per tornare ai fasti di un tempo.