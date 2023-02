“GF Vip 7”, salta uno dei nuovi ingressi nella Casa: è guerra tra l’ex e il padre della Fiordelisi

Fonte: IPA Antonella Fiordelisi, la guerra tra il padre e l'ex fuori la Casa

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip sta tenendo sempre più banco la storia d’amore che, tra alti e bassissimi, vede come protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

A mettere nuova benzina sul fuoco ci avrebbe dovuto pensare l’ingresso come “ospite a tempo” nella Casa proprio dell’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, che diverso tempo fa aveva già molto scosso l’animo della ragazza presentandosi di fronte a lei e dichiarandosi ancora innamorato.

GF Vip 7: l’ex di Antonella Fiordelisi non entrerà nella casa, a bloccare l’ingresso il padre della concorrente

Con l’inizio del Festival di Sanremo comincia anche lo scontro tra titani Rai contro Mediaset. Quest’anno, infatti, Mediaset ha deciso di non fare un passo indietro e di mandare in onda – nelle sere tra il 7 e l’11 febbraio prossimo – tutti i programmi, come da normale palinsesto, e anche qualcosa di più.

La finale di Sanremo, infatti, si scontrerà con C’è posta per te mentre giovedì sera, la terza serata della kermesse canora dovrà vedersela con una puntata speciale del Grande Fratello Vip.

Proprio in virtù di questa sfida, Alfonso Signorini ha deciso di alimentare le dinamiche della Casa facendo entrare all’interno della stessa una serie di “ospiti a tempo” tra cui avrebbe dovuto esserci Gianluca Benincasa, storico ex di Antonella Fiordelisi.

L’ingresso di Gianluca, che qualche mese fa era stato protagonista di un duro confronto con Antonella che aveva molto scosso la vippona, pare però sia stato bloccato dal padre della Fiordelisi.

Secondo quanto si vocifera, infatti, il signor Stefano avrebbe scongiurato l’entrata di Gianluca (che in passato lo aveva attaccato con pesanti accuse) tramite azioni legali ad hoc.

Inutile dire che il mancato ingresso di Benincasa è un duro colpo per il GF Vip in quanto la sua presenza – seppur a tempo limitato di qualche giorno – all’interno della Casa avrebbe sicuramente stuzzicato nuove dinamiche tra Antonella ed Edoardo Donnamaria che in questo momento sono tra le più interessanti, complice ovviamente la movimentatissima storia d’amore tra i due.

GF Vip, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria era tutto calcolato: le accuse dell’ex

Gianluca Benincasa sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello Vip allo scopo di portare avanti la sua verità ovvero che Antonella in realtà non era approdata nel reality da single.

Secondo l’ex della Fiordelisi, infatti, loro due erano ancora fidanzati e lei lo avrebbe di fatto tradito con Edoardo. Ma c’è di più: a quanto pare l’influencer era approdata nel reality con l’idea di creare una ship, o almeno questo ha raccontato Gianluca a FanPage (facendo ascoltare anche degli audio che effettivamente confermerebbero le sue parole).

“Antonella mi aveva detto che ci sarebbe stata una ship ma che non sarebbe andata oltre. Tipo come con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini” ha affermato Gianluca “Aveva pensato a qualcosa che potesse far fantasticare gli spettatori senza che dovesse andare a letto con un altro. Attenzione: in questa scelta il GF non c’entra niente, è lei che ha deciso che cosa voleva fare. Ho video e messaggi di lei che è in quarantena, che mi dice che mi ama e conferma che stavamo insieme”.

Gianluca non è stato l’unico ex chiamato a movimentare le dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip dutante la settimana di Sanremo. Nella puntata di lunedì scorso del reality è infatti stato annunciato l’ingresso di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini.

Oltre alla Mrazova, nella Casa dovrebbero entrare anche Taylor Mega (che ha avuto un flirt con Giaele De Donà e Alberto De Pisis) e di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.