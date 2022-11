“GF Vip”, Antonella Fiordelisi e le dure accuse dell’ex fidanzato: “Teatrino organizzato dal padre”

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, è andato in onda l’incontro tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa: le parole di quest’ultimo hanno lasciato interdette molte persone. Cos’è successo davvero tra i due? A dare la sua versione dei fatti è Francesco Chiofalo, con cui la schermitrice ha avuto una relazione alcuni anni fa.

Francesco Chiofalo, la verità sulla Fiordelisi

Senza alcun dubbio, Antonella Fiordelisi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip – tanto da essere riuscita persino a tirare in ballo Francesco Totti durante la sua permanenza nella Casa. In particolare, è la sua situazione sentimentale ad essere finita al centro dell’attenzione: ai coinquilini aveva rivelato di essere single, avendo messo fine alla relazione con Gianluca Benincasa ormai diversi mesi fa. Ma l’ex fidanzato, nell’incontro organizzato da Alfonso Signorini, si è lasciato andare ad alcune confidenze che hanno scosso il pubblico.

Una delle sue affermazioni più pesanti è quella riguardante l’ipotesi che il papà della Fiordelisi potesse averla manipolata. Ora è Francesco Chiofalo a rompere il silenzio e raccontare la sua verità su questa amara questione: lui e Antonella si sono frequentati tempo fa, dopo essersi conosciuti a Temptation Island nel 2017. Tuttavia tra di loro non aveva funzionato, ed entrambi sono pian piano andati avanti. Chiofalo ha deciso di intervenire perché, stando a quanto ha dichiarato in un’intervista a Fanpage, la gieffina e Gianluca starebbero mentendo.

“Lui non è il suo ex” – ha svelato Francesco, facendo cenno persino a rapporti intimi che i due avrebbero consumato il giorno prima dell’ingresso di Antonella nella Casa più spiata d’Italia. “Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al GF Vip. Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono”. Se tutto ciò fosse vero, per Edoardo Donnamaria sarebbe una brutta batosta: tra lui e la Fiordelisi sembra essere nato un grande feeling, ma a quanto pare la giovane avrebbe già qualcuno ad attenderla fuori dalla celebre porta rossa.

Francesco Chiofalo, le dure accuse

Ma c’è di più: Chiofalo è sicuro di sapere perché Gianluca si stia prestando a questa finzione. “Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre [di Antonella, ndr]” – ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne. Tanto che, secondo lui, ci sarebbe proprio lo zampino del papà nella loro rottura: “L’ha ricattata. Lei mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto lui”.

Addirittura, Francesco Chiofalo si è spinto oltre: “Lei è plagiata dal padre. Ho tutte le chat di queste robe, di lei che dice: ‘Mio padre dice che non mi fanno fare niente in tv perché sono fidanzata con te, che ci dobbiamo lasciare’. Lo diceva a me, figuriamoci a questo poveraccio di Benincasa, che non è famoso, che cosa diceva. Usa tutti, non avete capito che sta usando pure Donnamaria e che farà una finaccia?”. Probabilmente, Signorini affronterà la questione con Antonella Fiordelisi in una delle prossime puntate, e forse riusciremo a fare chiarezza su ciò che sta accadendo davvero. L’unica certezza è che un teatrino del genere è davvero una pagina di brutta televisione, di cui avremmo fatto volentieri a meno.