“GF Vip”, confermata Pamela Prati. E la risposta su Rita Dalla Chiesa

Quella che era stata classificata come una voce ha finalmente trovato conferma. Pamela Prati è una delle concorrenti del GF Vip 7, ancora sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Del resto, il pubblico lo aveva capito. Uno smalto rosso e un riferimento chiaro a un taxi non potevano portare ad altri personaggi se non a lei, alla showgirl sarda che ha già avuto modo di farsi conoscere tra le mura del loft di Cinecittà.

GF Vip, Pamela Prati di nuovo concorrente

A mettere un punto sulle voci ricorrenti, comprese quelle che raccontavano di una Pamela Prati fuori dalla rosa dei concorrenti, è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, ospite di Facciamo Finta Che su R101, ha risposto alle domande che gli sono state riservate, rivelando qualcosa in più rispetto ai primi rumor che sono circolati a mesi dalla prima puntata del reality.

Incalzato dalle domande della padrona di casa Carlotta Quadri, Parpiglia ha dato tante conferme e lasciato dubbi in sospeso. Tra i punti fermi c’è anche il ritorno di Pamela Prati: “La confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?”.

La sua partecipazione, nonostante il nome certo, rimane comunque una grande incognita. La showgirl di Ozieri ha sempre richiesto discrezione sulla sua vita privata, in particolare sulla vicenda Mark Caltagirone e su tutto quello che ne è conseguito. Per lei, inoltre, si tratta di un ritorno. Dopo un’uscita di scena decisamente teatrale, peraltro, con tanto di squalifica.

La risposta su Rita Dalla Chiesa

La curiosità intorno ai prossimi concorrenti del GF Vip cresce giorno dopo giorno. E, dopo una Chadia Rodriguez data per certa (anche da Gabriele Parpiglia), si affaccia la possibilità dell’ingresso di Rita Dalla Chiesa. Sarebbe un vero colpo da maestro, non solo per la caratura del personaggio ma anche per le storie e le dinamiche che sarebbe in grado di innescare.

Su di lei, rimane un grande punto interrogativo che – però – profuma di conferma (vicina): “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che lei abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”.

Gli altri possibili concorrenti del GF Vip

Accanto ai nomi di Pamela Prati, Chadia Rodriguez e Rita Dalla Chiesa, viaggiano quelli di altri concorrenti che potrebbero varcare la porta rossa di Cinecittà, in quella prima serata attesa per il 12 settembre (da confermare). Si parla di Giovanni Ciacci, che sarebbe ancora in strettissima trattativa, e di Carolina Marconi. Per la concorrente del GF Nip sarebbe un ritorno carico di significati, un modo per ricominciare dopo la diagnosi di tumore che le ha portato via il sogno di diventare madre. Che comunque continua a inseguire.

“Charlie Gnocchi sarebbe un bel colpo”, Gabriele Parpiglia ne è sicuro ma non si sbilancia, lasciando al pubblico il gusto dell’attesa. Alla conferma di tutti i concorrenti non manca molto. E sì, questa potrebbe essere l’edizione più lunga della storia.