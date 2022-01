Palinsesti Rai e Mediaset 2022: cosa vedremo in tv

Chi è Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani

Il nuovo anno porta con sé una ventata di aria fresca in tv con tutta una serie di programmi che accompagneranno i telespettatori fino alla primavera. Rai e Mediaset hanno pubblicato i palinsesti per i primi mesi del 2022, confermando alcune delle scelte già annunciate la scorsa estate e ufficializzando le date di messa in onda dei contenuti più attesi della stagione.

Come di consueto, la linea editoriale delle due aziende si differenzia soprattutto nelle reti ammiraglie, che si daranno battaglia sostanzialmente su due fronti: fiction e show. Se Rai Uno continua sulla scia della serialità, che negli anni è decisamente migliorata in qualità e tematiche ottenendo notevoli riscontri in fatto di audience, Canale 5 punterà soprattutto sull’intrattenimento e sui suoi cavalli di battaglia.

Vediamo più nello specifico cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

Palinsesti Rai 2022: la programmazione di Rai Uno

Come già annunciato, il 2022 si aprirà con uno dei prodotti più amati dal pubblico: parliamo di Doc – Nelle tue mani, la fiction campione di ascolti con Luca Argentero e Matilde Gioli che torna con la seconda stagione ogni giovedì dal 13 gennaio al 2 marzo.

Dal 31 gennaio anche il lunedì sarà una serata dedicata alla serialità per Rai Uno, con Non mi lasciare, che farà da apripista alla settimana più importante per la tv di Stato, quella dedicata al Festival di Sanremo, per la terza edizione consecutiva affidato ad Amadeus: la kermesse si terrà come di consueto in diretta dal Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio.

La ruota però non si ferma e fino a marzo si proseguirà con altri titoli particolarmente amati dal pubblico, sempre di lunedì: Makari (seconda stagione, dal 7 al 21 febbraio) e Nero a metà (terza stagione, dal 28 febbraio).

Evento eccezionale quello che vedrà impegnata la serata del martedì a partire dall’8 febbraio, quando andrà in onda la terza stagione de L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante.

La domenica andranno in onda in prima serata La Sposa (il 30 gennaio), Lea e i bambini degli altri (dal 6 al 27 febbraio) e Vincenzo Malinconico Avvocato (dal 6 al 27 marzo).

Si arriva così a marzo e al ritorno di Don Matteo, stagione particolarmente delicata per via dell’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova (alias Don Massimo).

Oltre alle fiction, che comunque occuperanno gran parte delle serate, su Rai Uno torneranno alcuni degli show più amati, nelle serate del venerdì e del sabato: dall’11 febbraio al 25 marzo Milly Carlucci condurrà Il cantante mascherato, mentre il 4 marzo andrà in onda una serata-evento in omaggio a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.

Il sabato sera, infine, vedrà il ritorno di Affari tuoi – Formato famiglia dal 12 febbraio al 12 marzo e l’arrivo dello show di Massimo Ranieri e Clementino in programma dal 19 marzo al 2 aprile.

Palinsesti Mediaset 2022, la programmazione di Canale 5

Per questo inizio del nuovo anno, la rete ammiraglia del Biscione prosegue puntando sui suoi cavalli di battaglia, con il prolungamento del Grande Fratello Vip 6, che come annunciato andrà in onda fino a marzo, ma cambierà giorno di messa in onda: ferma restando la puntata del lunedì, il secondo appuntamento settimanale sarà spostato al giovedì (e si andrà a scontrare quindi con Doc – Nelle tue mani).

Incerto ancora il destino de L’Isola dei Famosi e La Talpa, anche se sul primo si vocifera possa iniziare subito dopo la fine del GF Vip, tra fine marzo e inizio aprile.

Sul fronte intrattenimento torneranno anche gli appuntamenti speciali con Avanti un altro e Lo show dei record, in programma la domenica sera, mentre il sabato sarà ancora affidato alle sapienti mani di Maria De Filippi che dall’8 gennaio torna con la corazzata C’è posta per te seguita da Amici Serale.

Infine, un timido tentativo di insediare la Rai in ambito fiction, con tre nuove produzioni in arrivo: Più forti del destino, Fosca Innocenti e Viola come il mare.