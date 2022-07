“GF Vip” 7, Signorini prova il colpaccio: il ritorno di una signora della tv

Fonte: ANSA Palinsesti 2022-2023: le signore di Mediaset

La settima edizione del Grande Fratello Vip comincia a delinearsi. Negli ultimi giorni Alfonso Signorini ha intensificato le trattative con i possibili nuovi inquilini della Casa di Cinecittà e cominciano a trapelare alcune indiscrezioni. In alcuni casi è lo stesso conduttore a lanciare qualche indizio dai suoi profili social, scatenando la curiosità del pubblico.

Nelle ultime ore si è fatto largo il nome di una grande signora della tv, amatissima, che potrebbe tornare in tv a sorpresa proprio nel reality di Canale 5. Si tratterebbe di un’outsider rispetto ai volti provenienti da talent, social e altri reality, un po’ come lo è stata Katia Ricciarelli la scorsa edizione.

GF Vip, Signorini punta a Rita Dalla Chiesa

Secondo Dagospia il nome sul quale Alfonso Signorini starebbe puntando parecchio è quello di Rita Dalla Chiesa. Un personaggio di certo non avvezzo ai reality, che già in passato aveva rifiutato alcune proposte come quella di partecipare all’Isola dei Famosi. Pare, però, che la corte del direttore di Chi sia stata serrata e che alla fine sia riuscito a strappare una firma sul contratto dopo diverse trattative.

Stando a quanto si legge sulla testata diretta da Roberto D’Agostino l’ufficialità sulla sua partecipazione potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, al massimo qualche settimana, così come sta accadendo in queste ore per altri personaggi che andranno a comporre il cast del GF Vip 7.

GF Vip, il ritorno di Pamela Prati

Intanto, sul suo profilo Instagram, Alfonso Signorini ha pubblicato un post criptico su un’altra concorrente che prenderà parte al programma. Il conduttore non ha fatto nomi, si è limitato a pubblicare la foto di uno smalto per le unghie rosso fuoco con la didascalia: “Indizio nr 2. La seconda concorrente del #gfvip7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”.

Sui social sembrano tutti convinti che si tratti di Pamela Prati, considerata la sua passione per lo smalto rosso e l’epica gag del taxi quando venne eliminata dalla prima edizione del Grande Fratello Vip. Ma mentre sono tutti d’accordo sul fatto che gli indizi portino a lei, le posizioni si dividono nettamente quando si parla di apprezzare o meno la decisione. Molti sono infatti i commenti negativi sotto il post di Signorini: per loro sarebbe stato meglio puntare su altri volti che non hanno già partecipato allo stesso reality.

GF Vip 7, chi sono i papabili concorrenti

Negli ultimi giorni stanno circolando tantissime ipotesi. Alcuni dei personaggi che sarebbero stati contattati da Alfonso Signorini li trovate qui, ma Dagospia ha riportato altri possibili nomi, come quello di Charlie Gnocchi. fratello di Gene ed ex inviato di Striscia la notizia, il nuotatore Leonardo Tumiotto e l’ex pornodivo Max Felicitas.

Nei giorni scorsi, inoltre, il direttore di Chi ha pubblicato tra le sue stories su Instagram un altro indizio con il quale svelava il nome della prima concorrente. Si tratterebbe di Chadia Rodriguez, la giovanissima cantante sulla quale già giravano alcune indiscrezioni da qualche tempo. Anche in questo caso, però, nessuna conferma ancora da parte della vip in questione.