GF Vip 7: data, concorrenti, curiosità. Cosa sappiamo

Fonte: IPA GF Vip 7, Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip sta per tornare con la settima edizione. L’attesa ormai sta finendo: si stanno scaldando i motori, e ci sono già i primi concorrenti certi, oltre che la possibile data di inizio. Scopriamo tutto a riguardo, le opinioniste, le curiosità e le novità proposte da Alfonso Signorini.

GF Vip 7: il conduttore

Torna naturalmente Alfonso Signorini al timone del GF Vip 7. E non potrebbe essere altrimenti. Nonostante le critiche mosse dagli spettatori, Signorini sa esattamente cosa offrire al pubblico, e quando. Con un certo savoir-faire, le dinamiche che è riuscito a creare nella Casa della sesta edizione difficilmente potremo dimenticarle. E, come sempre, la promessa è la stessa di ogni anno: stupire, catturare l’attenzione, concentrarsi su temi attuali. Con un pizzico di “irriverenza”.

Chi sono le opinioniste

Le telecamere della Casa più spiata d’Italia stanno per accendersi nuovamente. Ma, al di là dei concorrenti, ci sono due figure chiave che portano quel pizzico di pepe che ogni reality show dovrebbe sempre avere: le opinioniste. La scelta di Alfonso Signorini e degli autori è ricaduta su un duo che ha già fatto discutere. Ci riferiamo a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Non è stata riconfermata Adriana Volpe, decisione che non è piaciuta ai fedelissimi del reality. La Berti e la Bruganelli riusciranno nell’intento? Difficile dirlo. Almeno per ora.

Quando inizia

Al momento non c’è la conferma ufficiale della data di partenza del GF Vip 7. La prima puntata è prevista, da calendario, per il 19 settembre 2022. Secondo Fanpage, infatti, contrariamente a quanto ipotizzato, l’inizio del reality non slitterà a seguito delle elezioni politiche. L’idea degli autori è di permettere ai concorrenti di uscire e di poter esprimere il loro voto, per poi rientrare nella Casa.

I concorrenti

Siete pronti a conoscere i concorrenti del GF Vip 7? Il cast di quest’anno è un po’ un mistero, oltre che un mix su cui Alfonso Signorini è pronto a scommettere al 100%. Il primo nome a essere stato ufficializzato è quello di Giovanni Ciacci, che ha anche raccontato della sua sieropositività alle pagine di Chi.

Ma si fanno anche i nomi di Edoardo Donnamaria, Gegia, Attilio Romita, Carolina Marconi, George Ciupilan, Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese (e Belen non ne è affatto contenta), Patrizia Rossetti, Pamela Prati. Ed è impossibile non notare un dettaglio, fin da subito: sono nomi che all’apparenza sembrano slegati, ma che possono creare delle dinamiche interessanti.

Oltretutto, come sempre, Alfonso Signorini cerca di attirare un pubblico ampio, inserendo nel contesto concorrenti di diverse fasce d’età, in modo tale che il reality possa interessare gli adulti tanto quanto i giovani. Per saperne di più, dovremo attendere qualche giorno: non manca poi molto alla presentazione del cast ufficiale del GF Vip 7.

Le curiosità imperdibili

Contrariamente alla scorsa edizione, quest’anno le anticipazioni sono state molto più sporadiche, e condivise principalmente dal conduttore. “Quest’anno il cast del GF Vip resterà segreto fino all’inizio del programma”. Oltre a voler tenere il massimo riserbo, Signorini non ha svelato alcuna novità.

Quel che sappiamo è che al momento è al vaglio la presenza di Giulia Salemi in studio, o magari fuori dalla Porta Rossa. Per il GF Vip Party, invece, sembra proprio che saranno presenti Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, grande protagonista della sesta edizione.

Indubbiamente, la novità più importante è stata la rivoluzione al regolamento: nessun sieropositivo ha mai preso party a un reality show prima. Signorini stesso si è tanto battuto con Mediaset per avere Giovanni Ciacci all’interno del cast.