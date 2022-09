“GF Vip 7”, Alfonso Signorini svela tutti i dettagli: quando inizia

Fonte: IPA Pamela Prati

C’è grande attesa per l’inizio del Grande Fratello Vip 7, guidato ancora una volta da Alfonso Signorini: manca davvero poco alla sera in cui, finalmente, la celebre porta rossa si aprirà sulla Casa più spiata d’Italia, accogliendo i nuovi concorrenti. Il conduttore si è sbottonato, rivelando qualche dettaglio in più su ciò che succederà nel corso della prossima edizione del reality show.

GF Vip 7, tutto sulla nuova edizione

Alfonso Signorini è pronto per una nuova, straordinaria stagione al comando del GF Vip: da quando ha ereditato il timone, ormai alcuni anni fa, ha portato una ventata di freschezza all’interno della Casa di Cinecittà, soprattutto ampliando il coinvolgimento del pubblico social. Anche stavolta ha intenzione di fare le cose in grande, affidando due delle sue “creature” ad alcuni amici conosciuti proprio nel corso del reality show. Come lui stesso ha rivelato, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno alla guida del GF Vip Party, mentre Sophie Codegoni guiderà la rubrica Casa Chi.

Ma ci sono molte altre sorprese che i telespettatori scopriranno giorno dopo giorno. Alfonso Signorini ha voluto anticiparne qualcuna, giusto per aumentare la suspense: in una lunga intervista sul settimanale Chi, ha svelato alcuni dettagli sulle sue opinioniste. Orietta Berti è la grande novità della stagione, e a quanto pare darà del filo da torcere ai concorrenti. “Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa” – ha ammesso il conduttore.

E Sonia Bruganelli? Nessuno si aspettava di rivederla nello studio del GF Vip, dopo aver più volte annunciato di aver chiuso la sua parentesi televisiva. “Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano” – ha rivelato Signorini – “Quando le ho fatto la telefonata per dirle: ‘Ti voglio al fianco di Orietta Berti’, mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita”. Insomma, anche quest’anno avremo un’edizione ricca di emozioni – e probabilmente di battibecchi, che danno un po’ di brio allo show.

GF Vip 7, Alfonso Signorini si confessa

“Sono affezionato a tutti i concorrenti che si raccontano generosamente e che contribuiscono al racconto della vita” – ha poi proseguito Alfonso Signorini, raccontandosi a cuore aperto – “Tra di noi c’è un rapporto non solo professionale, ma anche umano”. D’altra parte, che nel suo lavoro ci metta anima e corpo era già fin troppo chiaro. Ora è lui stesso ad ammettere che, con gli inquilini di Cinecittà, non può fare a meno di essere addirittura protettivo.

“Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi” – ha affermato il conduttore. Certo, non sempre va tutto per il verso giusto. Ogni tanto capita che alcuni concorrenti abbiano un atteggiamento poco adatto alla vita davanti alle telecamere: “C’è chi mi ha deluso, magari avevo forti aspettative verso persone che successivamente, per poco coraggio o poca trasparenza, si sono risparmiate. Alcuni hanno barato ai provini, ma poi ci pensa il pubblico a ristabilire un certo equilibrio”.

Quando inizia il GF Vip 7

Tutto è pronto per il GF Vip 7: si parte il prossimo 19 settembre 2022, con una sorpresa incredibile. Alfonso Signorini ha infatti deciso di svelare il cast del reality show solamente nel corso della prima puntata, in diretta tv. Ovviamente sono già trapelate moltissime indiscrezioni, fomentate soprattutto dagli indizi che il conduttore ha lanciato su Instagram durante tutta l’estate. Ma al momento ci sono solo tre nomi ufficiali: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Non resta dunque che attendere il giorno d’esordio di questa nuova edizione per scoprire se i papabili concorrenti come Antonino Spinalbese, Carolina Marconi e Antonella Fiordelisi saranno davvero i prossimi “vipponi” ad allietare le nostre serate.