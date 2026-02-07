Le spille sono il dettaglio che competa l’outfit: da indossare su cappotti, vestiti e persino jeans o capelli regalano un look royal in chiave moderna

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Kate Middleton con la spilla sul cappotto ha un look royal

Il fascino delle spille è indubbio, ma fino a poco tempo fa erano in poche ad indossarle con orgoglio. La maggior parte di noi preferivano conservarle nel portagioie perché facevano molto stile granny. Finalmente questo piccolo gioiello si è tolto di dosso l’etichetta, per diventare il dettaglio lussuoso che completa ogni outfit. A farlo tornare alla ribalta sono le ultime tendenze che non vedono più nelle spille l’accessorio vintage, ma un elemento versatile da inserire in qualsiasi contesto: vi doneranno sempre un look royal.

Cosa vuol dire? Che siete libere di giocare con le spille sia per quanto riguarda le forme – perché potete spaziare da quelle semplici a quelle scultoree ed opulente – ma anche con gli abbinamenti. Non è necessario appuntare le spille solo su vestiti sartoriali o da cerimonia, potete inserirle in un outfit casual o urban. Tra le idee originali poi ci sono quelle che le vedono su maglioni, jeans o camicie, ma non solo. Nulla vi impedisce di sfoggiarle tra i capelli oppure di arricchire una semplice ballerina. In qualsiasi caso illumineranno il look e lo renderanno davvero luxury. Le spille ereditate dalla nonna però, non sono le uniche a poter essere indossate, online si trovano moltissime versioni anche economiche, belle e lavorate, che non passano di certo inosservate.

Le spille sul cappotto sono un grande classico

Prendendo spunto da Kate Middleton o Charlene di Monaco, uno dei modi più classici per indossare le spille è quello di appuntarle sul bavero del cappotto. In questo caso il modello più indicato è quello con cammeo con immagine a rilievo e una lavorazione intricata e curata nei dettagli.

Xuniu spilla cammeo La spilla cammeo sta benissimo sul cappotto

Per un tocco di modernità potete sperimentare e posizionarla in modo insolito. Bellissima ad esempio è quella appuntata sulle tasche con patta o sulla cinta nel caso in cui abbiate scelto un cappotto dal taglio a vestaglia.

GettyImages

Spille come bottoni, la soluzione fashion

Molti membri delle famiglie reali ormai sono sempre più attenti alla moda, a volte dettano perfino le tendenze. Siamo certe che anche loro apprezzerebbero le spille come se fossero dei bottoni. Un’idea tanto semplice che può rendere ogni stile royal nel vero senso della parola.

La maniera più semplice è sostituire i bottoni del blazer con spille piccole. Il vero tocco da fashionista, invece, è optare per spille con design e grandezze differenti tra di loro.

Aeuezxx spille bottone Le spille possono essere usate al posto dei bottoni

Se vi piace sperimentare non dovete fermarvi solo al blazer o alla blusa, saranno bellissime appuntate su un abito chemisier, magari in una versione leggermente più grande e molto più chic.

Il vestito ha una marcia in più con le spille

Altro grande classico sfoggiato spesso dai membri delle famiglie reali – Letizia Ortiz e Charlene di Monaco in primis – è appuntarle sul vestito. Lo stile royal vuole il modello vintage con lavorazione intricata e pietre preziose direttamente sul petto.

Merdia spille a forma di fiore La spilla con pietre impreziosisce i vestiti

Nessuno vi vieta però di posizionarle sul fianco, soprattutto se indossate abiti over o slip dress così da creare un morbido drappeggio e sottolineare la silhouette.

GettyImages

L’accessorio diventa glam sui colletti

Come abbiamo visto le spille hanno un mood vintage, ma possono diventare anche un accessorio moderno quando vengono usate nel modo giusto. Che ne dite di abbinarle a una giacca? La soluzione non è assolutamente scontata se invece di sistemarla sul petto la mettete sul colletto.

OAOSDH spille a forma di corona La spilla sta benissimo sul colletto della giacca

Per sentirvi delle regine e quindi avere anche uno stile royal potete scegliere quelle a forma di corona. Molto cool è abbinare due elementi distanti tra di loro come le spille color oro o argento decorate da pietre preziose e le giacche di jeans. Una combinazione da vere fashioniste.

A impreziosire le t-shirt arrivano le spille

Un capo semplice come una t-shirt o un maglione possono essere all’altezza di una regina se impreziosito con le spille: in pochi minuti avrete un modello del tutto diverso.

Oenothera spille colorate Le spille diventano un colletto prezioso sulle T-shirt

Per creare un risultato armonioso scegliete spille simili tra di loro sia nella forma che nella palette dei colori. Inoltre cercate di posizionarle seguendo lo scollo dalla maglia oppure con un motivo che funzioni.

Le spille prendono il posto dei bottoni gemelli

La moda femminile spesso sbircia in quella maschile e anche le spille hanno deciso di prendere spunto dal guardaroba degli uomini rivisitando un grande classico, simbolo di eleganza e raffinatezza: i bottoni gemelli.

Gorgecraft spille ad ape Le spille possono essere usate come i bottoni gemelli

Esattamente come questo accessorio, le spille trovano la loro collocazione ideale sopra i bottoni dei polsini delle camicie, a fare la differenza sarà il modello. Potete optare per quelle piccole, oppure preferire un design più grande. Accattivante è la soluzione che vede il modello a forma di ape, con cui si passa mai inosservate.

Le spille diventano fibbie gioiello

Tra gli accessori che spesso vengono usati per completare il look ci sono le cinte che nel momento in cui incontrano le spille diventano l’accessorio per look royal. Come abbiamo visto in precedenza possono essere appuntate sulla cinta dei cappotti, ma non solo.

Ever Faith spilla vintage Le spille si trasformano in fibbie gioiello

L’idea è quella di utilizzare delle spille grandi con pietre e lavorazioni ricercate da sostituire alle fibbie di una vecchia cintura, così da creare una fibbia gioiello che andrà a impreziosire anche il look più semplice.

Jeans e spille la combo cool

Ormai lo abbiamo capito che le spille sono le protagoniste dello stile royal, ma non solo di quello. Quelle che negli anni ’80 erano diventate un must venivano sfoggiate nei modi più disparati e spesso originali. Il decennio ancora oggi ispira le fashioniste, quindi provate a indossarle sui jeans.

Zkgyus spille a barra Le spille danno una marcia in più ai jeans

In questo caso il nostro consiglio è di preferire il modello a barra da applicare sulla tasca o sulla cinta per rendere meno banale persino la versione più semplice.

Le spille conquistano le scarpe

Le pietre preziose e la lavorazione fatta di intrecci fanno delle spille un piccolo gioiello che potete sfruttare come fibbia, non solo della cintura ma anche sulle scarpe.

Jeyorzy spille a clip Le spille danno possono essere appuntate anche sulle scarpe

Nello stile royal non mancano décolleté o ballerine con fibbie gioiello e se non le avete ancora nel vostro armadio basta prendere una spilla con clip e il gioco è fatto.

iStock

Il modello ideale su scarpe in tela, ma anche su mocassini, è la soluzione perfetta perché può essere appuntata o tolta tutte le volte che volete senza per questo correre il rischio di rovinare le scarpe.

Una spilla tra i capelli è il dettaglio cool

Le abbiamo viste sul colletto dei cappotti e sui vestiti, ma un altro modo molto diffuso di indossare le spille è come se fossero dei fermagli. Applicate su un fiocco vi daranno un aspetto molto reale.

Stylebreaker spilla a forma di foglia La spilla si trasforma in un fermaglio

Ovviamente potete fare lo stesso anche su fasce per capelli o se volete davvero ricalcare lo stile royal, su un cappello da sfoggiare durante una cerimonia o un’occasione importante.

GettyImages

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp