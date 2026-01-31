Letizia di Spagna, sua figlia Sofia si prende la scena: jeans e blazer low cost

Sofia di Spagna strega tutti con jeans e blazer. E conquista, oscurando mamma Letizia.

IPA Sofia di Spagna

Nonostante sia giovanissima l’Infanta Sofia, figlia minore di Letizia di Spagna, ha le idee molto chiare quando si tratta di look ed è riuscita in poco tempo a creare uno stile personale ben riconoscibile. Lontana da vestiti firmati e capi di designer, Sofia adora gli outfit semplici e l’ha dimostrato, ancora una volta, in un’uscita pubblica in cui ha sfoggiato jeans e blazer, creando un look giovanile e impeccabile, particolarmente spontaneo. Dimostrando come sia possibile distinguersi senza ostentazione, grazie ad un look semplice, ma ben costruito.

Il look di Sofia con i jeans conquista tutti

Negli ultimi anni Sofia è passata dal ruolo di “principessa in ombra” a giovane donna capace di farsi notare con la sua personalità e il suo gusto, seguendo le orme della madre, la regina Letizia di Spagna, nota per la sua eleganza sobria e sofisticata. Tuttavia Sofia è riuscita a dare un tocco personale ad ogni apparizione, scegliendo capi accessibili e dal sapore moderno, che parlano al pubblico più giovane senza perdere autorevolezza.

IPA

Durante la sua recente visita al Centro di addestramento dei cani guida della ONCE a Boadilla del Monte, la giovane principessa ha conquistato l’attenzione dei presenti grazie al suo outfit fresco e raffinato. Per l’occasione infatti ha scelto un blazer grigio dal taglio classico, abbinato ad jeans a vita alta e a un paio di stivaletti neri. Una combinazione che ha saputo coniugare eleganza e praticità.

IPA

Il blazer, sartoriale, ma dai dettagli moderni, ha conferito all’insieme un tocco di formalità, mentre i jeans e gli stivaletti black hanno reso il look più giovane e contemporaneo, perfettamente in linea con lo stile street-chic. La scelta di una maglia nera minimalista sotto la giacca le ha permesso di completare l’outfit senza appesantirlo.

L’insieme è stato un perfetto esempio di come una giovane reale possa interpretare capi classici e low cost, rendendoli attuali. Il look di Sofía ha dimostrato che è possibile essere eleganti senza rinunciare alla praticità. Segno che in futuro l’Infanta di Spagna saprà seguire alla perfezione le orme di mamma Letizia.

Sofia, orgoglio di Re Felipe

Oltre all’attenzione per il look, ciò che ha colpito gli osservatori è stata la presenza autonoma di Sofia all’evento istituzionale, segno che la giovane sta gradualmente assumendo un ruolo più visibile nella famiglia reale spagnola. La diciottenne ha dimostrato sicurezza e padronanza dei suoi gesti, comunicando con naturalezza con il pubblico e i media, senza la necessità di appoggiarsi alla figura della madre o del padre.

Questa visita rappresenta il suo secondo impegno solista importante, un chiaro segnale che la Casa Reale sta progressivamente affidando a Sofia compiti pubblici più significativi. La sua partecipazione, coincidente con il 58° compleanno del padre, il re Felipe VI, ha reso l’evento ancora più simbolico, mostrando come il legame tra padre e figlia sia fatto di affetto, ma anche di grande fiducia e orgoglio.

IPA

Oltre alla visita al centro della ONCE, Sofia si sta distinguendo per la capacità di coniugare impegno sociale e attenzione per le cause civiche, come il supporto ai progetti per i cani guida, dimostrando sensibilità verso chi ha bisogno di aiuto. In questo modo, oltre al ruolo di figlia reale, sta costruendo un’identità propria, fatta di empatia, eleganza e modernità.

Già in passato Felipe aveva rivelato di essere orgoglioso delle figlie e del loro impegno per la monarchia. “Vostra madre ed io vi vediamo ogni giorno diventare più responsabili – aveva detto -, più attente e più interessate a ciò che sta accadendo, a ciò che facciamo come istituzione e a come possiamo contribuire a migliorarla. A come possiamo continuare a migliorare e al nostro desiderio di essere coinvolti nella società in molti modi. Questo mi rende orgoglioso come Re e mi commuove come padre. Leonor, Sofía, grazie”.