Alessandra Celentano su Stefano De Martino: “Scontri pazzeschi, non sbagliavo con lui”

Una figura emblematica come lei, non delude mai quando si tratta di interviste a cuore aperto. Alessandra Celentano, la temuta Maestra di danza di Amici, ha piacevolmente chiacchierato con Marcello Sacchetta nel podcast In Camerino, concentrandosi principalmente sulla sua carriera. Il talent di Maria De Filippi occupa un posto speciale nel suo cuore e, inevitabilmente, anche il rapporto con Stefano De Martino – ai tempi allievo della scuola – ha lasciato il segno. Ha parlato di “scontri pazzeschi” con l’ex ballerino (i fan più nostalgici li ricorderanno), ma anche la certezza di averci sempre visto lungo sul suo conto.

Alessandra Celentano e Stefano De Martino ad Amici

La dinamica tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino ha tenuto banco per un’intera, gloriosa edizione di Amici. Quella in cui il ballerino era allievo del talent, la stessa in cui ha conosciuto Emma Marrone (la vincitrice). Per non parlare di quelle successive fino al momento clou, quando nelle vesti di ballerino professionista del talent ha conosciuto Belen Rodriguez, lasciando Emma per la futura moglie.

Ma non è di amori e flirt che ha parlato la Maestra Celentano, almeno non in quel senso. Approfittando dell’intervista rilasciata a Marcello Sacchetta nel podcast In Camerino (disponibile su YouTube) e incalzata dal conduttore (anche lui professionista ad Amici), la Cele ha ricordato gli “scontri pazzeschi” con De Martino, quando lo definiva “mingherlino” e “secco secco, lungo lungo”, tanto per citarne un paio.

“C’è stata un’occasione in cui Stefano si era buttato per terra perché era incredulo di quello che avevo detto, perché avevo un’idea su di lui e lui faceva fatica ad accettarla – ha raccontato -. Poi come sempre ho avuto ragione e sono molto contenta per la bellissima carriera che sta facendo, è molto versatile”.

La “profezia” della Maestra Celentano

“Non mi sbagliavo con lui così, come non mi sono mai sbagliata con nessuno”, ha aggiunto in uno dei suoi slanci di modestia. Ma, dobbiamo ammetterlo, in questo caso ha davvero ragione.

Con un pizzico di orgoglio, la Celentano ha sottolineato come ci avesse visto lungo sull’ex ballerino, oggi conduttore affermato e ormai volto di punta della Rai. Da Stasera tutto è Possibile ad Affari Tuoi, De Martino è diventato un volto televisivo imprescindibile per milioni di famiglie italiane. Non più “l’ex ballerino di Amici“, né “l’ex di Belen“.

“L’ho sempre considerato un ragazzo pieno di possibilità, ma in una chiave diversa. Sta facendo una carriera bellissima, gli piace e si diverte”, ha aggiunto la Maestra. Il successo di De Martino è l’adempimento della sua “profezia”, in qualche modo. Scontri sì, critiche anche, ma sempre con l’occhio lungimirante di chi, in fondo, conosce bene il mondo dello spettacolo e ha un’esperienza tale da riuscire a vedere il talento anche quando non è del tutto lampante. Anche a costo di “punzecchiare” il povero malcapitato. Per il suo bene, s’intende.