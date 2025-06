Gloria Guida ricorda il lavoro con Alvaro Vitali, ma ammette: “Soffriva”

Gloria Guida ricorda con affetto Alvaro Vitali: “Soffriva per non lavorare più”. Un ritratto sincero e toccante del celebre attore comico

IPA Gloria Guida e Alvaro Vitali

Inseparabili sul set e compagni di mille avventure: le vite professionali di Gloria Guida e Alvaro Vitali si sono intrecciate più volte nel corso degli anni e i due attori si sono ritrovati in diverse pellicole divenute iconiche. Poi le loro strade si sono separate e ciascuno ha proseguito nella sua carriera, mettendo fine a quella che è stata una vera e propria epoca cinematografica. Ora la celebre attrice ricorda il collega recentemente scomparso e ne rivela la sofferenza per le mancate proposte di lavoro, facendone un ritratto sincero e toccante.

Gloria Guida, Alvaro Vitali soffriva per la mancanza di lavoro

Correvano gli anni ’70 e ’80 quando una giovane e bellissima Gloria Guida e un simpatico e irriverente Alvaro Vitali rappresentavano due icone indiscusse del cinema italiano di genere, protagonisti di una stagione cinematografica leggera e amatissima dal pubblico. Fu proprio quello scenario a fare da sfondo al loro incontro professionale, sui set di quelle commedie all’italiana che mescolavano sensualità e umorismo, diventando ben presto il simbolo di un’epoca.

Protagonisti della cosiddetta commedia sexy all’italiana, Gloria Guida e Alvaro Vitali recitarono fianco a fianco diverse volte, interpretando spesso ruoli confezionati appositamente per loro: la giovane provocante, ma ingenua, Gloria Guida, e il classico comico, goffo e innamorato senza speranza, Alvaro Vitali. Le dinamiche che si creavano tra loro divertivano e conquistavano, tanto da renderli una coppia artistica amatissima.

L’attrice, a poche ore dalla scomparsa del celebre collega, resa nota la sera del 24 giugno 2025, ha deciso di ricordarlo raccontando diversi aneddoti di quel “Pierino” che faceva tanto ridere il pubblico ma che, nelle parole di Gloria Guida, era anche una persona che soffriva molto per l’assenza di nuovi ruoli e la distanza dal mondo dello spettacolo che tanto amava.

Le parole dell’attrice, intervistata sull’accaduto, hanno così restituito l’immagine di un uomo sensibile, segnato da una carriera brillante ma anche da un difficile allontanamento dai riflettori.

“Siamo cresciuti insieme. In quegli anni ci trovavamo sempre sui set di quei film: io, Lino Banfi e lui, eravamo quasi un trio. Di certo, sentivo quel mondo come una famiglia: oramai mi ero abituata alla sua compagnia e anche alla sua recitazione come lui” ha raccontato con emozione Gloria Guida. Anche Lino Banfi ha ricordato il collega con affetto e nostalgia.

L’attrice ha poi proseguito rivelando la sofferenza di Alvaro Vitali per la lontananza dai riflettori: “Alvaro si lamentava delle mancate proposte di lavoro, ma, in fondo, è stato lo stesso per tutti noi, mi ci metto anche io. Se non abbiamo più lavorato assieme non è dipeso da me, a cui pure sono mancate certe offerte. Solo che poi magari si creano altri interessi nel tempo e la vita va avanti, anche se in un altro modo. Ma la mancanza di offerte lavorative da parte del cinema lo aveva fatto senza dubbio soffrire parecchio” ha rivelato l’attrice, facendo così venire alla luce il lato più umano dell’attore scomparso.

Gloria Guida, il ricordo affettuoso di Alvaro Vitali e del legame sul set

Dal ricordo di Gloria Guida emergono tanti ricordi condivisi con l’attore scomparso, fatti di risate sul set e di una complicità che ha lasciato il segno nel cuore degli spettatori italiani.

Dalle sue parole si evince il piacere di aver lavorato tanti anni a stretto contatto con Alvaro Vitali e la sua capacità di metterla sempre a suo agio sul set: “Siamo sempre stati molto tranquilli e io per prima non mi sono mai sentita una diva ma una compagna di lavoro. Avevamo un rapporto molto carino, affettuoso, professionale e sì, mi metteva sempre a mio agio, come io facevo con lui. Eravamo carini. Veramente mi dispiace tanto” ha confessato l’attrice rammaricata per la morte del collega.

Il racconto dell’attrice prosegue poi con un pizzico di nostalgia per quegli anni felici e spensierati in cui recitare era più semplice, si viveva e si condivideva tutto e dopo dieci giorni si ripartiva con una nuova pellicola. Era tutto molto più veloce e senza ansie rispetto al presente e lei ed Alvaro erano veri e amici, tra di loro non c’era alcuna rivalità.

Quello di Gloria Guida è dunque un ricordo di Alvaro Vitali gioioso nonostante tutto, difatti l’attrice non manca di raccontare i celebri scherzi “alla Pierino” che il collega riservava un po’ a tutti: “Alvaro era molto scherzoso e anche insieme facevamo molti scherzi” ricorda Gloria Guida e prosegue “Ne ricordo uno a Jimmy il Fenomeno, anche lui un membro quasi fisso di quei film. Una sera, in un albergo dove ci trovavamo tutti, lui si addormentò seduto su una sedia e io e Alvaro gli legammo le stringhe delle scarpe”.