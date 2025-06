Polemiche su La volta buona dopo la morte di Alvaro Vitali: la replica di Caterina Balivo

Il programma è finito al centro della discussione social per via dell'intervista alla moglie dell'attore poco prima della sua morte: "Era inimmaginabile"

IPA Caterina Balivo a La volta buona

La morte di Alvaro Vitali è avvenuta come un fulmine a ciel sereno. In pochi erano a conoscenza del suo ricovero in ospedale, e nessuno si aspettava una così celere dipartita. Nella puntata de La volta buona di mercoledì 25 giugno Caterina Balivo ha voluto omaggiare il mitico Pierino, cercando di spegnere la polemica sul suo programma. Poche ore prima dell’annuncio della scomparsa dell’attore, la conduttrice di Aversa ha ospitato Stefania Corona, l’ex moglie di Vitali, nel talk dedicato ai matrimoni e divorzi.

Caterina Balivo si difende dopo la morte di Alvaro Vitali

Caterina Balivo si è detta molto colpita dalla notizia della morte di Alvaro Vitali e dispiaciuta per la coincidenza temporale: poche ore prima dell’annuncio della scomparsa, infatti, la moglie dell’attore, Stefania Corona, era stata ospite nel salotto de La volta buona per parlare della fine della loro lunga relazione.

“Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali dopo un ricovero di due settimane per una broncopolmonite recidiva”, ha esordito la Balivo. “La moglie Stefania Corona era con noi e ci ha raccontato che Alvaro aveva deciso di lasciare l’ospedale, ma lei non aveva mai smesso di stargli vicino”, ha aggiunto.

Una situazione che non si poteva immaginare: “Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui. La notizia ha colpito tutti noi, mandiamo un grande abbraccio a lei e alla sua famiglia”, ha concluso la conduttrice televisiva, mandando poi in onda un omaggio alla lunga carriera cinematografica dell’attore protagonista di una serie di film della commedia sexy all’italiana, nel ruolo di Pierino.

Cancellata l’intervista di Stefania Corona a La volta buona

Quando è circolata la notizia della morte di Vitali, intorno alle 19.30 del 24 giugno 2025, la redazione de La volta buona ha eliminato dai canali social del programma il video dell’intervista all’ex moglie dell’attore, andata in onda nella stessa giornata.

Pare che il contenuto sia stato rimosso “in segno di rispetto verso Stefania Corona” e in considerazione della sfortunata coincidenza temporale. Nella sua ultima intervista Stefania ha ribadito la sua volontà di non tornare insieme ad Alvaro Vitali che, durante il ricovero, ha scritto una lettera all’ormai ex moglie.

I due si sono lasciati da pochi mesi dopo che lei si è innamorata del loro autista. Un tradimento che Vitali ha deciso di perdonare, pronto a riabbracciare la donna che gli è stato accanto per ben ventisette anni.

“Io ti devo molto e sono disposto a passare sopra al tuo errore di percorso. Non buttiamo via tutto, sarò più presente; sei stata la mia roccia su cui mi sono aggrappato”, ha scritto l’attore nella sua missiva. “Sei crudele, ma ti amo ancora; te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?”.

Commentando il messaggio, però, Stefania Corona ha affermato in diretta tv con un filo di amarezza: “No, il mio non è stato un errore di percorso. L’amore non c’era più. Penso che lui mi voglia al suo fianco solo per una questione di comodo… Comunque è proprio un bravo attore”.