La sorella di Alvaro Vitali contro la moglie Stefania Corona: “Ce lo ha portato via”

"Prima era uno come noi, poi tutto è cambiato", ha raccontato la donna ai cronisti al termini dei funerali dell'attore, noto per il ruolo di Pierino

IPA Stefania Corona ai funerali di Alvaro Vitali

Giorni decisamente complicati per Stefania Corona. La musicista non solo deve affrontare la morte di Alvaro Vitali, che è stato suo marito per ben ventisette anni, ma anche con una serie di accuse che le sono piovute addosso dopo la dipartita dell’uomo. Prima è stata criticata per l’intervista rilasciata a La volta buona proprio poche ora prima del decesso dell’attore.

Intervista nella quale rimarcava la sua volontà di non tornare con il mitico Pierino, che aveva lasciato perché si era innamorata di un altro uomo, il loro autista. Ora Stefania deve fare i conti anche con le critiche della sorella di Vitali, che l’ha accusata di aver allontanato Alvaro dalla sua famiglia.

Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali sotto accusa

La sorella dell’attore ha attaccato pubblicamente la cognata, Stefania Corona. Ha utilizzato parole dure e cariche di dolore e risentimento. All’uscita dalla chiesa di San Pancrazio dove si sono svolti i funerali di Alvaro Vitali, raggiunta da tutti i cronisti presenti, ha sparato a zero contro la ex compagna del fratello: “La moglie ce lo ha portato via”, ha detto senza mezzi termini.

“Ci eravamo un po’ persi, io sono più popolana”, ha ammesso la sorella di Vitali, rimarcando che dopo l’incontro con Stefania Corona, avvenuto a fine anni Novanta, più precisamente nel 1997, tutto è cambiato nel ménage famigliare.

Ha dunque raccontato che “a marzo siamo stati a un compleanno, siamo stati felici, siamo stati una giornata insieme e poi è successo quello che è successo. Le strade si sono divise perché un po’ è la moglie che ce l’ha portato via, sinceramente. Prima era uno come noi e prima c’aveva il successo. Ha trovato l’amore della sua vita e ci ha allontanato a tutti”.

Un’accusa pesante quella mossa dalla donna, che dipinge un quadro di una famiglia progressivamente allontanata dall’attore dopo il matrimonio. “Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare”, ha aggiunto, facendo riferimento alle tensioni nell’ultimo periodo di vita di Vitali che sicuramente hanno contribuito ad alimentare la sofferenza di Alvaro.

“Siamo stati felici per lui, poi dopo mi dispiace che gli ultimi anni… ma è stata una loro scelta non nostra”, ha concluso la sorella con evidente amarezza.

Il grande dolore di Alvaro Vitali

Per ora Stefania Corona non ha voluto replicare a questo attacco ma il dolore di Alvaro Vitali era evidente a tutti. L’attore aveva dovuto fare i conti con una broncopolmonite, per la quale era stato ricoverato in ospedale ben due settimane, ma ai suoi problemi di salute si era unita una profonda tristezza per la fine del suo matrimonio.

Alvaro era stato tradito da Stefania Corona con il loro autista, ma Vitali si era detto disposto a perdonare la donna. Le aveva addirittura scritto una lettera d’amore ma la donna non ne ha mai voluto sapere.

“Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite – ha confessato l’amico regista Claudio Di Napoli – Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida. Voleva tornare a casa, non ne poteva più dell’ospedale. Appena ho saputo che aveva lasciato l’ospedale, l’ho chiamato e mi sono arrabbiato. Ma lui non ce la faceva più. Era ricoverato da due settimane, voleva solo tornare a casa”

“Purtroppo, non è nemmeno riuscito ad arrivarci: dopo aver salito i primi tre gradini, si è sentito male e si è accasciato. L’ambulanza è arrivata subito, ma non c’è stato nulla da fare. È morto tra le braccia di Manolo”.