Chi è Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali

Lui lo conosciamo tutti, grazie alle commedie sexy che ci ha regalato tra gli anni ’70 e ’80: Alvaro Vitali, il celeberrimo Pierino delle barzellette, è ormai un personaggio iconico. Ma su sua moglie, Stefania Corona, le informazioni sono decisamente più scarse. Eppure, forse anche il suo viso vi sembrerà familiare. È infatti una bravissima attrice e anche una cantante con una notevole carriera all’attivo.

Classe 1961, Stefania Corona è nata a Montreal, in Canada, da genitori italiani. Con la sua famiglia si è trasferita in Italia quando era ancora piccolina, dal momento che non andava ancora alla scuola materna. È cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, e ha trascorso un’adolescenza molto movimentata, tra gli studi al liceo classico e i pomeriggi in moto con gli amici. La sua passione per la musica è nata grazie a suo padre, che suonava la batteria e la portava ai concerti jazz. E naturalmente grazie ad alcuni grandi del panorama musicale italiano, tra cui Mia Martini.

A 13 anni, Stefania scriveva già le sue prime canzoni, e i suoi genitori l’hanno sempre incoraggiata. Dopo essersi diplomata al Conservatorio in chitarra classica e pianoforte, ha dato il via alla sua carriera di successo. Da giovane ha mosso i suoi primi passi in alcuni locali romani, e pian piano è approdata addirittura al Festival di Sanremo giovani autori. In televisione, la Corona si è fatta apprezzare in trasmissioni quali Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show, dove la sua popolarità è notevolmente accresciuta. E ancora tante collaborazioni importanti, alcuni festival canori e due album in studio.

Nel 1997, Stefania (già mamma di Sara) ha incontrato Alvaro Vitali – all’epoca divorziato e padre del giovane Ennio. Tra di loro è scattata la scintilla, e nonostante la differenza d’eta hanno vissuto un’intensa storia d’amore, coronata da un matrimonio celebrato nel 2006. L’intesa tra Stefania e Alvaro non è unicamente sentimentale: insieme hanno dato il via a una collaborazione professionale che li ha visti girare tra piazze e teatri di tutto il mondo, con uno spettacolo divertentissimo. Forse non lo sapevate, ma la moglie del simpaticissimo Pierino è anche una brava attrice: ha ad esempio avuto una parte nel film Ladri di barzellette, del 2004.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Stefania è una donna piuttosto riservata. Oltre al suo grande amore per la musica, ha una sfrenata passione per la città che, pur non avendole dato i natali, le ha offerto davvero tanto. Stiamo parlando di Roma, naturalmente, dove è cresciuta e dove tutt’oggi vive assieme alla sua splendida famiglia. Nel 2020, ospite di Caterina Balivo, la donna si è sbottonata un po’ e ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua storia da favola con Alvaro Vitali: “È divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, ma questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni”.