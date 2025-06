Funerali Alvaro Vitali, le lacrime e la commozione della moglie Stefania

IPA Stefania corona

Nel primo pomeriggio di oggi, il feretro di Alvaro Vitali ha fatto il suo ingresso nella chiesa romana di San Pancrazio, accolto da un gruppo ristretto di persone. Il commiato è avvenuto in un clima di discrezione e intimità, segnato dalla presenza silenziosa ma intensa di chi aveva condiviso con lui un tratto di vita.

Al centro della scena, più delle assenze e dei volti noti, c’è stato lo sguardo addolorato di Stefania Corona, storica compagna dell’attore, che ha partecipato alla cerimonia insieme alla figlia Sara. Un momento che ha dato voce, più delle parole, a una storia personale e pubblica fatta di legami profondi e ferite mai completamente rimarginate.

IPA

Tra i presenti, la ex moglie Stefania Corona e la figlia Sara

All’esterno della chiesa, tra i primi volti noti a comparire, anche Carlo Verdone, che aveva condiviso con Alvaro Vitali il suo ultimo lavoro. Insieme a lui, è arrivata Sara, figlia di Stefania Corona. La giovane, spesso considerata una sorta di figlia acquisita per Vitali, ha partecipato con discrezione alla funzione.

Ad accompagnarla, la madre Stefania, compagna storica dell’attore, visibilmente commossa. Rispondendo ai giornalisti, Stefania Corona ha rivelato che suo marito, nonostante la sua indole combattiva, aveva vissuto momenti dolorosi per essere stato trascurato da alcune persone a lui care, senza tuttavia specificare chi fossero.

IPA

L’assenza di Ennio, figlio biologico dell’attore

Durante le riprese effettuate da Fanpage.it, lo scrittore Fulvio Abbate si è rivolto a Sara con una domanda diretta: “Quanti figli siete?”. La risposta della ragazza non lascia spazio a dubbi: “Due. L’altro è Ennio, ma non viene. È al nord”. Il figlio biologico di Alvaro Vitali non era presente alla cerimonia. Secondo quanto riferito da Sara, la sua assenza sarebbe legata a motivi personali non meglio precisati. In molti hanno interpretato il gesto come il riflesso di una situazione familiare delicata.

Pochi volti noti del mondo dello spettacolo

Tra i nomi legati al cinema italiano, oltre a Carlo Verdone, solo Sergio Martino ha preso parte alla cerimonia. Il regista e sceneggiatore, amico e collega di vecchia data, ha reso omaggi anche lui ad Alvaro Vitali senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. Il clima generale è stato improntato alla sobrietà, un addio silenzioso e dignitoso a chi aveva fatto ridere intere generazioni. Assente anche Lino Banfi, a cui Vitali aveva rivolto critiche in passato, come ricordato da chi lo conosceva da vicino.

Alvaro Vitali e Carlo Verdone insieme per l’ultima volta

L’attore romano, noto soprattutto per il ruolo di Pierino, aveva lavorato con Carlo Verdone sul set della serie Vita da Carlo 4, in uscita il prossimo autunno. Un ultimo incontro professionale che oggi assume il valore di un tributo finale. Proprio Verdone, con la sua presenza, è stato simbolicamente il portavoce dell’intero mondo del cinema, che ha partecipato con il silenzio ma non con l’assenza affettiva.