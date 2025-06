Alvaro Vitali: “Mia moglie mi ha tradito con il nostro autista ma voglio perdonarla”

IPA Alvaro Vitali e Stefania Corona

La fine del matrimonio tra Alvaro Vitali e Stefania Corona sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela. Dopo diversi botta e riposta a distanza, emerge una scomoda verità: alla base della separazione tra i due, dopo ventisette anni di matrimonio insieme, ci sarebbe un tradimento. Una mancanza di rispetto che il mitico Pierino si è detto però pronto a perdonare per poter ricominciare.

Alvaro Vitali tradito dalla moglie

Dopo che Stefania Corona ha annunciato la separazione e ammesso a La volta buona di Caterina Balivo di essersi innamorata di un altro uomo, Alvaro Vitali ha fatto chiarezza sulla vicenda. Parlando di una terza persona che avrebbe rovinato il rapporto che però, a detta dell’attore 75enne, potrebbe tornare ad essere quello di prima nonostante tutto.

In una lunga lettera pubblicata sul settimanale DiPiù, Vitali ha rivelato che l’ex moglie l’avrebbe tradito con l’autista che accompagnava l’ormai ex coppia durante i loro spettacoli teatrali. Un uomo che faceva parte della loro quotidianità, che “ci faceva la spesa, che ci teneva in ordine la casa e che ti faceva sentire importante”, ha raccontato amareggiato Alvaro.

Un tradimento che brucia doppiamente perché coinvolge una persona di cui si fidavano ciecamente. “Farci aiutare da Antonio è stato un gesto d’amore che ho voluto fare nei tuoi confronti”, ha confessato l’attore.

“Sei stata e sarai per sempre la persona che ho amato di più nella mia vita”, ha scritto Alvaro Vitali, chiarendo che Stefania non è stata solo una moglie per lui ma anche “la spinta che mi ha consentito di riprendermi da innumerevoli problemi di salute. Il mio orgoglio più grande“.

“Grazie al mio personaggio, grazie a Pierino, siamo sempre riusciti ad andare avanti con dignità. Mi chiedo, invece di ringraziarmi, perché mi attacchi? Perché mi accusi di avere lasciato che la nostra relazione finisse? Dimmi, Stefania, tu che cosa hai fatto per salvarla? Te lo dico io: non hai fatto niente”, ha aggiunto.

In conclusione Vitali ha ammesso di aver capito che “il tuo amore nei miei confronti si è trasformato in compassione”. Una consapevolezza dolorosa che non impedisce all’attore di definire la moglie “una donna crudele” per come ha gestito la situazione. Poi l’ultimo tentativo: “Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso”.

La storia d’amore tra Stefania Corona e Alvaro Vitali

Stefania Corona e Alvaro Vitali si sono conosciuti e innamorati nel 1997, quando lei era già mamma di Sara e lui era divorziato e padre del giovane Ennio.

“Ci ha unito la musica, avevamo degli amici in comune. – aveva detto lei in passato – Passò in una sala discografica mentre stavo registrando un brano e inventò di aver bisogno di una cantante per i suoi monologhi”.

L’intesa tra Stefania e Alvaro non è stata unicamente sentimentale: insieme hanno dato il via a una collaborazione professionale che li ha visti girare tra piazze e teatri di tutto il mondo, con uno spettacolo divertentissimo. Il loro è stato per un lungo periodo anche un bel sodalizio professionale.

Non sono mancate le prove più difficili: due anni dopo il primo incontro Stefania ha dovuto fare i conti con un ictus di Alvaro. “Ero molto giovane e mi sono ritrovata già dopo due anni che viviamo insieme ad affrontare una prima tragedia: un ictus che lo ha colpito e che si è risolto benissimo, anche se ha avuto un forte impatto sulla sua vita matrimoniale e professionale. Ha avuto due infarti e poi è andato in dialisi”.