Lino Banfi, il ricordo di Alvaro Vitali: “Quello che hai detto mi ha fatto male”

A poche ore dalla scomparsa di Alvaro Vitali, anche Lino Banfi, suo amico e collega, lo ha voluto ricordare pubblicamente. L’attore pugliese ha postato un breve filmato sui social in cui, oltre ad esprimere il proprio dolore per la morte dell’interprete di Pierino, si è soffermato su una polemica che li aveva visti contrapposti in passato.

Il messaggio di Lino Banfi dopo la morte di Alvaro Vitali

La scomparsa di Alvaro Vitali, indimenticabile Pierino del grande schermo, ha lasciato una profonda ferita nel mondo del cinema italiano. Tra i colleghi che lo hanno voluto salutare, non poteva mancare Lino Banfi, che con lui aveva condiviso il set in numerose occasioni. Per ricordare il vecchio amico, l’interprete barese ha pubblicato un breve filmato sui social, in cui si è aperto affrontando anche questioni piuttosto delicate.

“Non è facile fare quello che sto facendo adesso. Tutto si può dire di me, ma non che non sono altruista e amico di tutti. Figuriamoci se non potevo esser amico di Alvaro” spiega Lino nel filmato. Il riferimento, è ad alcune dichiarazioni rilasciate da Alvaro Vitali quando era ancora in vita: il celebre Pierino aveva infatti spiegato di essere stato abbandonato e messo da parte dal mondo del cinema italiano, e il suo amico Lino non faceva eccezione. “Sono capitate due strade diverse, come si fa a fare le stesse cose. Uno fa una cosa, uno fa un’altra. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare. Quello che tu hai detto mi ha fatto male, forse l’avrei detto anche io al posto tuo. Sono rimasto scioccato per la tua mancanza” ha precisato ancora Banfi. Poi, le ultime battute del saluto: “Eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tanto al nostro cinema”.

Il rapporto tra Lino Banfi e Alvaro Vitali

Lino Banfi e Alvaro Vitali sono stati protagonisti assoluti delle commedie sexy degli anni ‘70. Insieme hanno condiviso numerosi set, come quelli di L’insegnante; La liceale o Pierino contro tutti. Ad un certo punto, tuttavia, le loro strade si sono divise: se Lino ha continuato a recitare con successo al cinema e in tv, Alvaro non è stato altrettanto fortunato.

Vitali ha parlato in più occasioni delle sue sorti, non risparmiando accuse anche al suo vecchio amico: “Nessuno mi ha aiutato. È come la nave: quando sta per affondare i topi scappano. Lino Banfi era un mio amico, non so perché è sparito. Lui rinnega quel cinema. Forse rinnegando quel cinema rinnega anche me” aveva raccontato a La Confessione di Peter Gomez.

Accuse piuttosto forti, che hanno profondamente ferito l’interprete de L’allenatore nel pallone. Anche dopo la scomparsa di Vitali, infatti, Lino Banfi è tornato a parlare all’AdnKronos di quelle vecchie ruggini: “Alvaro mi accusò di averlo abbandonato, ma io non ho mai fatto né il produttore né il regista. Non facevo più film comici, era il periodo in cui facevo Un medico in famiglia, che era sempre un ruolo brillante ma di diverso genere”, ha precisato l’attore pugliese. “Fui molto addolorato e glielo dissi, facendogli capire che non dipendeva da me”. Ad oggi, dopo la dipartita di Vitali, la sensazione dei fan (e non solo) è quella di un’occasione sprecata, e di un rapporto umano e professionale che forse, con un confronto tra le parti, poteva essere recuperato.